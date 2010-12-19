Hidayet: Gerçek mi değil mi, şoktayım!

T24 - NBA'de Orlando Magic ile Phoenix Suns takasında eski takımı Orlando'ya dönen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, "Şu anda halen şoktayım, gerçek mi değil mi diye. Ama sonunda gerçekleşti. Mutluyum tabi, benim uzun yıllar Hidayet Türkoğlu olarak, kariyer olarak kendimi göstermiş olduğum en iyi yer Orlando. İnşallah daha önceden yaptığım şeyleri aynı seviyede sürdürürüm" dedi.



Orlando Magic'in yeni oyuncusu Hidayet Türkoğlu, NTV Spor'da yayınlanan Eurobasket programına telefonla bağlantı yaptı.

Hidayet, Oklahoma'a bulunduğunu ve bir anda telefonların çalmaya başladığını, avukatının ve başkalarının aradığını söyledi.

Avukatının 'Orlando'ya gidiyorsun' dediğini söyleyen Hidayet, "Şu anda halen şoktayım, gerçek mi değil mi diye. Ama sonunda gerçekleşti. Mutluyum tabi, benim uzun yıllar Hidayet Türkoğlu olarak, kariyer olarak kendimi göstermiş olduğum en iyi yer Orlando. İnşallah daha önceden yaptığım şeyleri aynı seviyede sürdürürüm" diye konuştu.

Eşinin de çok mutlu olduğunu ve Phoenix'te çantaları toparlamaya başladığını söyleyen Türkoğlu, "Bir an önce Orlando'ya dönmek istiyorlar. Ben yaklaşık 6 senedir Orlando'da yaşadım, basketbol dışında da çok çevre edindik. O yüzden iyi bir yaşamım vardı orada. Tekrar oraya döndüğümüz için mutluyuz. Oradan çok arayan çok arkadaşımız oldu, tebrik eden oldu. Onlar "Welcome home" diyorlar, tabiki mutlu ediyor. Demek ki şu ana kadar orada iyi bir şey yapmışım, tekrar oraya döndüğüm için herkes kutluyor. Hem yaşam hem basketbol olarak sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Doğal olarak daha önce oynamadığım arkadaşlar var ama o periyodun kısa olacağına inanıyorum. İnşallah tekrar istediğim noktalara en kısa zamanda çıkarım" dedi.

Hem Toronto'da, hem de Phoenix'te hep iyi olduğu noktalarda takıma faydalı olmak istediğini söyleyen Hidayet, "Bunu en iyi anlayan Stan Van Gundy ve onun sistemi olmuştur, Orlando Magic olmuştur. Stan Van Gundy tekrar o şansı bana vereceğine inanıyorum. Bende fizik olarak kendimi daha önceki yıllara nazaran çok daha iyi hissediyorum. Önemli olan tekrar o şansı bulmaktı, Stan Van Gundy bunu bana tekrar verecektir, bende bunu en iyi şekilde değerlendireceğimi umuyorum" şeklinde konuştu.

Hidayet Türkoğlu, son olarak Orlando'da tekrar 15'i giyeceğini de sözlerine ekledi.



