-Hidayet, ailesinin duasını almadan maça çıkmıyor VİLNİUS (A.A) - 07.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden ''12 Dev Adam''ın kaptanı Hidayet Türkoğlu, maçlara ailesinin duasını almadan çıkmıyor. Hidayet, şampiyonada maçlara çıkarken herhangi bir uğuru olmadığını vurgulayarak, ''Fakat her maçtan önce ailemle konuşurum. Maça çıkmadan önce onların dualarını alırım'' dedi. Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin 2. tura çıkmasını sağlayan Büyük Britanya'nın, Polonya'yı 88-81 yendiği maçta 28 sayı, 14 ribaunt ve 6 asist ile oynayarak, takımını galibiyete taşıyan NBA yıldızı Luol Deng'i İstanbul'a davet etti. Maçtan sonra Deng ile konuştuklarını kaydeden Hidayet, ''Sağ olsun, takım olarak bize çok yardımcı oldular. Şu an bizim burada olmamızda, onların büyük bir payı var. Maçtan sonra kendisiyle diyaloğumuz oldu. Uzun yıllardır NBA'den gelen bir dostluğumuz var. Deng'i İstanbul'a davet ettik, 'Misafirimizsin İstanbul'da ne istiyorsan bizdensin' dedik'' ifadelerini kullandı. Hidayet, İstanbul'un dünya çapında en güzel şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, ''İnşallah Deng de gelir, biz herkesin İstanbul'u görmesini istiyoruz. İstanbul dünya çapında, bana göre en güzel şehirlerden bir tanesi, belki de en iyisi. Deng'in de gelip görmesini istiyorum'' dedi.