-HİDAYET 6 SAYIDA KALDI ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA), dün akşam oynanan 3 maçla start aldı. Gecenin 3. maçında, Phonex Suns'ta forma giyen Hidayek Türkoğlu, 6 sayı 3 ribaunt ile oynadı. Gecenin en dikkati çeken maçında, Dwyane Wade'li kadrosunu, LeBron James ile Chris Bosh'la güçlendiren Miami Heat ile Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ve Rajon Rondo'nun üzerine Shaquille O'Neal'i transfer eden Boston Celtics karşılaştı. Boston'daki TD Garden'da oynanan maçta evsahibi ekip, rakibini 88-80 yenerken, maçın en skorer ismi LeBron James oldu. James, maçı 31 sayı 4 ribaunt ile tamamladı. Boston Celtics'in Türk basketbolcusu Semih Erden'in forma giymediği maçta evsahibi takım, Ray Allen'in 20, Paul Pierce'in 19 ve bençten gelen Glen Davis'in 13 sayısıyla sonuca gitti. Takımın yıldız oyuncularından Kevin Garnett, 10 sayı 10 ribaunt ile ''double double'' yaptı. Miami Heat'te ise LeBron James haricinde sadece Dwyane Wade sayıda çift haneli rakama ulaşabildi. Heat'te geceyi Wade 13, Chris Bosh 8 sayı ile tamamladı. Gecenin bir diğer maçında Los Angeles, Staples Center'da ağırladığı Houston Rockets'ı 112-110 yenmeyi başardı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Lakers'dan 5 basketbolcu sayıda çift haneli rakamlara ulaşırken, sahanın en skorer ismi, 29 sayı 11 ribaunt ile ''double double'' yapan Pau Gasol oldu. Gasol'un takım arkadaşı Lamar Odom da 14 sayı 10 ribaunt ile Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Evsahibi takımın diğer skorer oyuncuları, 27 sayıyla oynayan Kobe Bryant, 16 sayıyla oynayan Shannon Brown ve 10 sayıyla oynayan Steve Black oldu. Brown, 3 sayı çizgisinin dışından yaptığı 5 atıştan 4'ünde, Blake ise 4 atıştan 3'ünde başarılı oldu. Lakers'ın maçı 15 sayı geriden gelerek kazanmasında bu iki basketbolcunun büyük katkısı oldu. Houston Rockets'da ise Kevin Martin 26, Aaron Brooks 24 sayıyla oynadı. Misafir takımdan Luis Scola, 18 sayı 16 ribauntla ''double double'' yapan bir diğer isim oldu. -HİDAYET'TEN 6 SAYI Gecenin 3. maçında Hidayet Türkoğlu'nuin formasını giydiği Phonex Suns, Portland Trail Blazers'a konuk oldu. Rose Garden'da oynanan maçı evsahibi takım, 106-92 kazandı. Sahanın en skorer ismi 26 sayıyla Steve Nash olurken, maça ilk 5'te başlayan ve 27 dakika 13 saniye süre alan Hidayet Türkoğlu 6 sayı 3 ribaunt ile oynadı. Trail Blazers'da ise Nicolas Batum 19 sayı 11 ribaunt, Marcus Camby 13 sayı 10 ribaunt ile ''double double'' yaptı. Blazers'ın en skorer oyuncusu, 24 sayı atan Brandon Roy oldu.