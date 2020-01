-Hidayet 23 sayıyla galibiyetin mimarı oldu WASHINGTON (A.A) - 27.12.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) lokavt nedeniyle iki ay gecikmeli başlayan 2011-2012 sezonunun ikinci gününde 12 maç oynandı. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun attığı 23 sayıyla yıldızlaştığı maçta Orlando Magic, kendi sahasında Houston Rockets'ı 104-95 mağlup etti. Karşılaşmada takımının ve sahanın en skorer oyuncusu olan Hidayet, 10 kez kullandığı 2 sayılık atışların 7 tanesini isabetli kullanırken, 4 kez denediği 3 sayılık atışların da sadece birinde başarısız oldu. Hidayet ayrıca, 35 dakika süre aldığı maçta 6 ribaund ve 4 asistle takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Magic'de Hidayet'ten sonra en skorer oyuncular 21 sayıyla Dwight Howard ve 20 sayıyla JJ Reddick oldu. Konuk ekip Rockets'ta ise Kyle Lowry'nin 20, Luis Scola'nın 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. -Mehmet Okur ilk kez Nets forması giydi- Mehmet Okur'un ilk kez formasını giydiği yeni takımı New Jersey Nets ise deplasmanda Washington Wizards'ı 90-84 mağlup etti. Maçta 20 dakika forma şansı bulan Mehmet sayı üretemedi, ancak 5 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Verizon Center'da 17 bin civarında seyircinin izlediği karşılaşmada konuk ekip Nets'de Deron Williams 23 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Nets'de Kris Humphries de, 21 sayı ve 16 ribaundla ''double-double'' yaptı. Maçın ilk yarısında bir ara farkı 21 sayı açmasına karşın bu üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi Wizards'ta ise Nick Young 16, Jordan Crawford da 15 sayıyla takımının en skorer oyuncuları oldu. Diğer bir Türk basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks da, deplasmanda Charlotte Bobcats'e 96-95 mağlup oldu. Ersan, 26 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. Bucks'ta Brandon Jennings 22, Andrew Bogut da 17 sayı kaydederken, ev sahibi Bobcats'te ise D.J. Augustin 19, Gerald Henderson da 18 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar. Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın sayı üretemediği maçta ise Chicago Bulls, deplasmanda Golden State Warriors'a 99-91 mağlup oldu. Bulls'ta Luol Deng 22 sayı, 10 ribaundla ''double-double'' yaparken, Warriors'ta Monta Ellis 26, David Lee 22 sayı kaydetti. Ev sahibi takımda Stephen Curry, 21 sayı ve 10 asistle ''double-double'' yaptı. NBA'de geçen sezonun şampiyonu Dallas Mavericks, bu sezona ise evinde arka arkaya 2 mağlubiyetle başladı. Dün, geçen yıl finalde karşılaştığı Miami Heat'e evinde 105-94 mağlup olan Mavericks, bugün de yine sahasında Denver Nuggets'a 115-93 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Los Angeles Lakers da deplasmanda Sacramento Kings'e 100-91 yenilerek, sezona Mavericks gibi iki mağlubiyetle başladı. /* Ligde bugünkü karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Washington Wizards - New Jersey Nets...........: 84-90 Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks............: 96-95 Orlando Magic - Houston Rockets................: 104-95 Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors..........: 96-104 Indiana Pacers - Detroit Pistons...............: 91-79 Minnesota Thimberwolves - Oklahoma City Thunder: 100-104 Dallas Mavericks - Denver Nuggets..............: 93-115 San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies..........: 95-82 Phoenix Suns - New Orleans Hornets.............: 84-85 Sacramento Kings - Los Angeles Lakers..........: 100-91 Portland Trail Blazers - Philadelphia 76'ers...: 107-103 Golden State Warriors - Chicago Bulls..........: 99-91 */