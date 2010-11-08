-HİDAYET 11 SAYIYLA OYNADI ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'e, dün akşam oynanan 6 maçla devam edildi. Philips Arena'da Atlanta Hawks'a konuk olan Phoenix Suns, rakibini 118-114 yenmeyi başardı. Hawks'ta Joe Johnson 34, Al Horford 30 sayı üretirken, Suns'da Jason Richardson 21 sayı, Steve Nash 19 sayı 15 asistle oynadı. Suns'ın Türk basketbolcusu Hidayet Türkoğlu da 11 sayı, 4 ribaund, 4 asist ile takımının galibiyetine katkıda bulundu. Oldukça çekişmeli geçen maçın son çeyreğinde 4 kez eşitlik sağlanırken, Hawks bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini almış oldu. Gecenin bir diğer diğer maçında Oklahoma City Thunder ile Boston Celtics karşılaştı. Oklahoma'da oynanan maçı Boston Celtics, kenardan gelen oyuncularının son çeyrekteki üstün gayretiyle kazanmayı başardı. Maçın en skorer ismi 34 sayıyla Thunder'dan Kevin Durant oldu. Konuk ekipte, Ray Allen 19 sayıyla takımının en çok sayı üreten ismi olurken, oyuna kenardan giren ve 13.57 dakika süre alan Semih Erden 9 sayı 4 ribauntla oynadı. Dün gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: New York Knicks: 96 - Philadelphia 76'ers: 106 Atlanta Hawks: 114 - Phoenix: 118 Detroit Pistons: 102 - Golden State Warriors: 97 Houston Rockets: 120 - Minnesota Timberwolves: 94 Oklahoma City Thunder: 83 - Boston Celtics: 92 Los Angeles Lakers: 121 - Portland Trail Blazers: 96