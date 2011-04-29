-HİÇYAKMAZER DENİZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU ANTALYA (A.A) - 29.04.2011 - Antalya'da devam eden Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 67 kilo mücadelesinde Nurhayat Hiçyılmazer Deniz, Ukraynalı rakibi Olena Kolesney'yi mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Atatürk Spor Salonunda bugün yapılan final karşılaşmalarında 67 kiloda Türk sporcu Nurhayat Hiçyılmazer Deniz, Ukraynalı Olena Kolesney ile karşılaştı. Milli sporcu Deniz, Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Öte yandan 63,5 kiloda Songül Erdem de Rus rakibi Anastasia Vasileva altın madalya için karşılaştı. Müsabaka sonunda Rus Anastasia Vasileva, Erdem'i mağlup ederek altın madalya kazandı. +91 kiloda ise, M. Furkan Çığrık Rus rakibi Rustam Gasbanov'a mağlup oldu.