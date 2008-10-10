Hiçbir ülke finansal krizden muaf değil

ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, 700 milyar dolarlık kurtarma paketine rağmen bazı bankaların batacağı uyarısında bulunurken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn ise hiçbir ülkenin finansal krizden muaf olmadığını söyledi. Strauss-Kahn, dünya ülkelerinin birlikte yaşadıkları bu soruna karşı birlikte mücadele etmelerini önerdi.



IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık güz toplantıları öncesinde Washington’da basın toplantısı düzenleyen Strauss-Kahn, mevcut küresel kriz ortamında birinci önceliğin finans piyasalarına istikrar kazandırılması olduğunu vurguladı.



Resesyonun eşiğindeyiz



Dominique Strauss-Kahn, dünya ekonomisinin global resesyonun eşiğinde olduğunu ve gelecek yılın sonlarına doğru yavaş bir ekonomik toparlanma olabileceğini söyledi. IMF’nin önceki günkü "Dünyanın Ekonomik Görünümü" raporunda, aynı görüşü dile getiren Strauss-Kahn, finansal krizde hükümet adımlarının "net hedefleri" olması gerektiğini ve sorunlu ülkelerden gelecek talebi karşılamaya hazır olduklarını da belirtti.



Pakete rağmen batarlar



ABD finans sektörünü kurtarmak için açıklanan 700 milyar dolarlık pakete rağmen, bazı bankaların batacağı uyarısında bulunan ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, "Kurtarma planını acilen uygulayacağız ancak bu krizin hemen biteceği anlamına gelmiyor. Bütün kurumları kurtarmak gibi bir niyetimiz yok" dedi. Paulson’un ’soğuk’ diye nitelenen açıklaması, finans sektöründeki kaosun ekonomiyi ’ciddi bir şekilde etkileyeceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor. Paulson, ABD Hazinesi’nin bankalardan hisse alabileceğinin işaretini verirken, "Bu hisseleri ve mortgage kağıtlarını satmak için hiç aceleci olmayacağım" dedi. Paulson, Türkiye’nin de dahil olduğu 20 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin (G-20) ekonomi bakanları ve merkez bankası başkanlarının olağanüstü bir toplantı yapmasını önerdi.



Gelişen ülkeler, dikkat



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick de gelişmekte olan ülkeleri zor günler beklediğini söyledi. Zoellick, şirket iflasları, bankaların zor duruma girmesi ve ödemeler dengesi krizlerinin gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkmasının mümkün olduğunu vurguladı. Finansal sıkışıklığa artan gıda ve yakıt fiyatlarının eklenmesiyle, gelişmekte olan ülkelerin yoksul nüfuslarını korumakta zorlanacakları uyarısında bulunan Zoellick, mali sorunlarla karşılaşması beklenen 28 gelişmekte olan ülkeyi cuma günü açıklayacaklarını söyledi.

