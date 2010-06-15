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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Obama, 11 Eylül terör saldırısının ülkesinin dış politikasını belirlediğini, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinin de ABD'nin çevre ve enerji siyasetini derinden etki

15 Haziran 2010 03:00

ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül terör saldırısının ülkesinin dış politikasını belirlediğini, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketinin de ABD'nin çevre ve enerji siyasetini derinden etkileyeceğini söyledi.

ABD, Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısını büyük bir çaresizlik içinde sadece seyrediyor. BP'ye ait petrol platformu "Deepwater Horizon"ın batmasının ardından Meksika Körfezi'nde hergün binlerce ton petrol okyanusa sızıyor. Petrol sızıntısını önlemek için şimdiye kadar yapılan bütün denemeler başarısızlıkla sonuçlandı.   

ABD Başkanı Barack Obama Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketini, 11 Eylül'deki terör saldırısına benzetti.


Çevre ve enerji politikalarında köklü değişiklik

Çevre felaketinin sonuçlarını yerinde izlemek üzere kirli kıyıları ziyaret eden Obama, tıpkı 11 Eylül saldırılarının Amerikan dış siyasetini belirlediği gibi bu çevre felaketinin de ABD'yi çevre ve enerji siyaseti hakkında yeniden düşünmeye iteceğini söyledi.

Obama, kıyıları etkileyen çevre felaketinin artık yeni enerji kaynaklarına doğru geçiş yapmanın zamanının geldiğini gösterdiğini de ifade etti.


11 Eylül kurbanlarından Obama'ya tepki

Güvenli bir Amerika için 9/11 Aileleri Vakfı yöneticisi Ed Kowalski ise bu tür benzetmeleri "ucuz politika" olarak değerlendirdi. 11 Eylül saldırısında oğlunu kaybeden Joy Bennett da, "Bu tür benzetmeler yapmak adil değil. Bunu söyleyebilmek bile ürkütücü" dedi.


Platformda 20 Nisan'da patlama oldu

ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında 20 Nisan'da patlama yaşanan Deepwater Horizon adlı petrol platformu Meksika Körfezi'nde 3 gün sonra sulara gömülmüştü. 20 Nisan'dan bu yana BP'nin bütün çabalarına rağmen okyanus dibindeki petrol sızıntısı önlenemedi. ABD Başkanı Obama petrol sızıntısını en büyük çevre felaketlerinden biri olarak gördüğünü açıkladı. Hala hergün tonlarca petrol okyanusu kirletmeye devam ediyor.



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