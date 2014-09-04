Hiçbir kulüple anlaşmayan Hugo Almeida, otel zincirinin başına mı geçiyor?

Transfer döneminde gelen tüm teklifleri reddeden Portekizli futbolcu Hugo Almeida, Beşiktaş’tan ayrılıp hiç bir takımla anlaşmadı. Aşkı uğruna futbolu ikinci plana attığı iddia edilen Almeida’nın oteller zinciri sahibi bir ailenin Türk kızıyla birlikte olduğu belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Beşiktaş ile yollarını ayırdığı halde İstanbul'da yaşamaya devam eden Hugo Almeida'nın aşkı için Türkiye'de kaldığı ortaya çıktı. Siyah beyazlılarla ipleri kopardıktan sonra İstanbul'da yaşamaya devam ediyor.

Geçen sezon sonu siyah beyazlı yönetimin yıllık 1.5 milyon Euro'luk garanti ücret teklifini reddeden Almeida, Dünya Kupası'nda sakatlanınca İstanbul’a döndü. Almeida’nın adı, Galatasaray’la anılıyordu.

Fakat Portekizli futbolcunun İstanbul seyahatlerinin ardında Galatasaray’la yaptığı öne sürülen transfer görüşmeleri değil, yeni ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon devre arasında eşinden tek celsede boşanan Almeida’nın yeni bir isimle birlikte olduğu öğrenildi.

İddiaya göre kız arkadaşı Almeida'ya "Futbolu bırak, ailemin sahibi olduğu otellerin başına geç. Senden futbol oynamanı istemiyorum. Çok istiyorsan İstanbul'da bir takımda oyna" dedi. Portekizli de bu yüzden yurtdışından gelen tüm teklifleri reddetti.

Her fırsatta ‘İstanbul'u

çok seviyorum’ diyordu

Hugo Almeida'nın siyah beyazlı takımdaki bazı arkadaşlarına "Beşiktaş'ta kalmak isterdim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. Yatırımlarda bulunmak istiyorum. İstanbul'a aşığım" dediği öğrenildi.