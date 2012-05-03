'Hiçbir klinik bizi kabul etmiyor'

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi dahiliye bölümünde yaklaşık 1.5 aydır tedavi gören Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, önceki gün cerrahi tıp bilimleri yoğun bakım servisine kaldırıldı. Solunum cihazlarına bağlı olan ve şuuru kısmen açık olan Ersöz'ün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Ersöz'ğn eşi Muzaffer Ersöz, hastane yetkililerinin ilgisiz davrandığını öne sürerek "Bizi hiçbir kliniğe almak istemiyorlar" dedi. Ersöz'ün avukatı Murat Nabi Ayhan ise hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, müvekkilinin ölüm riskinin olduğuna dikkat çekti.

'Sesimizi duyurmak için her gün çocuk gibi ağlamalıyız'

Ersöz'ün eşi Muzaffer Ersöz dün hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı. Ersöz, eşinin zor şartlar altında tedavi gördüğünü öne sürerek "Eşim çok hasta. Bunu herkes biliyor. Ev hastası olduğunu ve hastanede sürekli enfeksiyon kaptığı biliniyor. Eşim 5 gündür kusuyor. Aniden acil olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu çok ciddi" dedi. Eşinin yürüyemediğini anlattı Ersöz "Çok mağdur edildik. Hastanede hiçbir klinik bizi almıyor, kabul etmiyor. Almak mı istemiyorlar, korkuyorlar mı bilmiyorum. Başbakan Erdoğan 'Kapıdan hiçbir hasta döndürülmeyecek' diyor. Sesimizi duyurmak için her gün çocuk gibi ağlamalıyız. Bu benim ilk röportajım. Bugün çok canım yandı" diye konuştu. Ersöz, şunları söyledi:

'Burası kışla değil, lütfen burayı terk edin'

"Tedavimizi uygulayan bir doktor, 'Biz size yeteri kadar baktık ve toleranslı davrandık burası kışla değil lütfen burayı terk edin' dedi. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Tutuklu olduğu sürece eşimin tedavi olması bu koşullarda çok zor. Eşimi kaybetmekten korkuyorum. GATA'da tedavisini talep ettik. Henüz bir haber çıkmadı."