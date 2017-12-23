Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı; taşeron işçi 10 gündür eylemde

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde taşeron şirkete bağlı olarak çalışan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş üyesi Ayfer Dişkaya, 10 gündür başhekimlik hastane önünde eylem yapıyor. “İşe geri dönene dek mücadele edeceğim” diyen Dişkaya, “Usulsüz şekilde, elime bir kâğıt bile vermeden işime son verdiler. Hiçbir hakkımı alamadım. Sendikalı olduğum için gözdağı vermek istiyorlar. Hukuki yollara başvuracağım” dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre hastane yemekhanesinde taşeron şirkete bağlı çalışan Dişkaya, bu ayın başında çocuğu hastalanınca iki gün işe gitmedi. Bunun üzerine "hiçbir gerekçe gösterilmeden" işten çıkarıldığını ifade eden Dişkaya, bir hafta boyunca sendikasıyla birlikte hastane yönetimi ile görüştü ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine, 13 Aralık’ta işe geri dönme talebiyle hastane binası önünde eyleme başladı. Soğuk ve yağışa aldırmadan direnişini sürdüren Dişkaya’yı zaman zaman Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Genel Sağlık İş Sendikası gibi sendikalar, çeşitli kurum ve kuruluşlar da ziyaret ederek destek veriyor. Dişkaya her gün saat 10.00-16.00 arasında başhekimlik önüne geliyor ve eylemini yapıyor.

2 çocuk annesi Dişkaya, 2.5 yıldır yemekhanede garsonluk yaptığını belirterek işe iade edilene dek direnişini devam ettireceğini söyledi. Dişkaya, çalışırken sık sık mobbinge de maruz kaldığını ifade etti. Dev Turizm Sendikası Marmara Bölge Şube yöneticisi Gökhan Aslan ise işten çıkarmaların asıl nedeninin sendikal faaliyetler olduğunu iddia ederek, “Son 6 ay içinde sendikaya üye olan çalışan sayısı arttı, toplusözleşme sürecine girildi, bu durum birilerini rahatsız etti” dedi.

Dev Turizm-İş Marmara Bölge Şubesi yöneticilerinden Cengiz Külah ise şunları söyledi: “Arkadaşımıza işten çıkarıldığına dair ne bir ihtar çekilmiş ne de bir yasal bildirim yapılmıştır. Yasal mevzuatın yerine getirilmesi gerekliliğinin bile görülmediği bir keyfiyet mevcuttur. Ne taşeron firma ne de hastane yönetiminden muhattap bulamıyoruz. Taşeron işçiler güvencesizlik, işçi sağlığı, iş güvenliği ihlalleri, uzun çalışma saatleri, asgari ücret gerçeği ile boğuşurken bir de her dakika işten atılma tehditlerine maruz kalmaktadır. Hastane yönetimi ve taşeron yetkililerine sesleniyoruz. Bu hukuksuzluğa son vererek Ayfer Dişkaya’yı derhal işe geri alın. Usulsüz işten atılmalara son.”