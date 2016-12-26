T24 LogoT24 Logo
Spor

"Hiçbir başkan ucuz ifadelerle temsil ettiği camiayı küçük düşürmedi"

Ünal Aysal, Dursun Özbek'in kendisine yönelik eleştirilerine sert tepki verdi

26 Aralık 2016 13:45

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in "Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkıyor" şeklindeki sözlerine, yanıt veren Ünal Aysal, "Hiçbir başkan ucuz ifadelerle temsil ettiği camiayı küçük düşürmedi" diye konuştu.

Telegol'e konuk olan Ünal Aysal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Maalesef yine bir Galatasaray başkanına yakışmayacak kadar küçültücü ve talihsiz bir ifade. Galatasaray'da son 17 yılda hiçbir zaman hiçbir dönemde başkanlar göreve geldiklerinde kasada hazır para bulmadılar.

Gelen hiçbir başkan bu göreve para kokusu aldığı için gelmedi. Bu kadar ucuz ifadeler ile ne kendisini, ne de temsil ettiği camiayı küçük düşürmedi. Ayrıca ortada gördüğüm kadarıyla ek borçlanma gayretlerinin dışında para falan da kokmuyor.

 

"Bu yalan dolan saçmalıklardan vazgeçip ciddi işlere baksınlar"

 

Kulübe görevden ayrılmadan önce ödediğim para dolar cinsindendi. Görevi bırakırken içerde bırakıp geri almadığım paranın cinsini ve miktarını kanıtlayan kulübün resmi belge ve kayıtları da bunu teyit ettiğine göre hangi para cinsinden bahsedilmesini bekliyorlardı acaba?

Bu yalan dolan ve saçmalıklardan vazgeçip biraz da ciddi işlere baksalar daha da inandırıcı olabilirler."

ETİKETLER

Dursun ÖzbekÜnal AysalGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24