Hiç para harcamadan 5 yıl içinde 71 ülke gezdi

Jeremy Marie adlı Fransız gezgin hiç para harcamadan 5 yıl içerisinde 71 ülke gezdi.

İtalya, Sudan, Suriye, Yeni Zelanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 71 ülkeyi gezen 29 yaşındaki Marie, insanların yabancılara karşı yardımsever olabileceğini düşünerek yola çıktığını belirtti.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, yeri geldiğinde arabaya binen yeri geldiğinde ise eşek üstünde bile yolculuk yaptığını belirten Marie, geçen süre zarfında bir sürü anı biriktirdiğini dile getirdi. Şimdilerde ise bu anılarını kaleme alarak, bir kitap yazma hazırlığında olduğunu ifade ediyor.