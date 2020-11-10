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"Hiç olmadığı kadar seçime yaklaşmış durumdayız"

"Düzelmenin kalıcı olup olmayacağını aslında hepimiz biliyoruz"

10 Kasım 2020 11:12

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından, "Sanırım piyasalar yine izlenecektir. Ve elbette hiç olmadığı kadar seçime yaklaşmış durumdayız." görüşünü savundu. 

Kahveci yazısında, "Düzelmenin kalıcı olup olmayacağını aslında hepimiz biliyoruz. Mevcut baş düşünce ile bu Ülkede kalıcı iyileşme asla olamaz. Çünkü verimsizlik üzerine kurulu bir düzenimiz var." düşüncesini dile getirdi.

Kahveci, " Yabancı sermaye çekemiyoruz ve ‘vurgun’ dışında da çekemeyiz. Çünkü ülkemizde temel değerler ortadan kalkmış durumda. Bekleyip göreceğiz...  ABD seçimlerinden sonra dünyada daha çok demokrasi rüzgarı esecektir. Bu rüzgar elbette bizi de etkileyecek." ifadesini kullandı. 

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