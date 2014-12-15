'Hiç kimse feryat figan edip, zavallılığını göstermesin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Aralık'ta yapılan operasyonlarla, uluslararası odakların ve istihbarat kuruluşlarının önünü kestiklerini belirterek, "Hiç kimse fetyat figan edip zavallılığını göstermesin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A Haberleşme Uydusu Projesi'nin TÜBİTAK'taki imza töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Günlerdir bazılarının tv ekranlarından hüngür hüngür ağladıklarını görüyorsunuz. Hayret, bir gün iki gün değil ya bir haftadır bakıyorsunuz, şu kadar kişi alındı alınıyor filan falan haberler. Hani siz örgüt değildiniz? Haberler nasıl yaylıyor görüyorsunuz değil mi?



Siz örgüt olmasanız bunları nereden bileceksiniz. Bunları bildikleri için evlerinde değil, gazetelerin içinde beklemeye başladılar. Eğer dürüstseniz, suçunuz yoksa çağrıldığınızda gelin teslim olun. İşledikleri ihanet suçlarının ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Başlarına gelecek olanı biliyorlar.



Sadece TÜBİTAK içinde yaptıkları ihanet bile bunların hangi kirli odakların hizmetkarları olduklarının kanıtıdır. Uluslararası odakların hatta belki de bazı istihbarat örgütlerinin yolunu kesiyoruz. Sadece içeride değil, dışarıda da feryat var. Paralel yapı, bu kurguyu tek başına yapabilecek zekaya sahip değil.



Bir yıl boyunca, bunların inlerine girdik. TÜBİTAK bunların inleri haline getirilmişti, oraya girdik. Bütün delilleri ortaya koymamıza rağmen yargı bunların üstüne gitmiyor, gidemiyordu. Yargı içindeki çeteleşmeyi de çökerttik. Yargı da değişim, dönüşümle birlikte normalleşme sürecinin içine girecektir. Artık eski Türkiye'de değiliz. Masumların ceza alıp, suçluların dışarıda gezindiği bir Türkiye yok.

15 yıldır yurtdışında yaşayıp, uyuşturduğu takipçilerini idare edenler var. İşlediği suçun boyutunu bildiği için korkup kaçanlar var. Bunların hepsi hesap verecek. Bunların hepsi yurtdışındaki inlerinde de takip edilecek. Bundan sonra her bir kurum artık sadece kendi işini yapacak."