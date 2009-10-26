'Hiç hayatında F:Bahçe galibiyeti gördün mü?'

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Sabri ile Lig Tv muhabiri arasında ilginç bir diyalog yaşandı.



Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Sabri, takım olarak rakip kim olursa olsun sahaya galibiyet için çıktıklarını dile getirerek, “Buraya da galibiyet için geldik ama mağlup olduk” dedi.



Maça iyi başlayamadıklarını vurgulayan sarı-kırmızılı futbolcu, “İlk yarıyı 1-0 yenik kapattık. İkinci yarıda da istemediğimiz bir hatayla 2. golü yedik. Ardından oyunu dengeleyerek, gol bulduk ama sonra 10 kişi kaldık. Eğer son bölümde Aydın'ın vuruşu gol olsaydı, maçı 2-2 bitirebilirdik. Sonuçta 10 kişisiniz ve Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi oynamak çok zor” diye konuştu.



'Görmedim abi'



Bu açıklamanın ardından Lig Tv muhabirinin Sabri'ye sorduğu soru ise ilginçti:



Muhabir: "Mesela sen hiç hayatında Fenerbahçe galibiyeti gördün mü? Galatasaray'ın buradaki en son galibiyeti 1999 yılında"



Sabri: "Görmedim abi‚ ben o zamanlar alt yapıdaydım"