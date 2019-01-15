Hiç formasını giymediği takımını All-Star'da temsil edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’nın son transferi Christopher Evans, henüz formasını giymediği takımını Tahincioğlu All-Star 2019’da temsil edecek. Pınar Karşıyaka’nın geçen hafta İspanya’nın Gran Canaria takımından transfer ettiği Christopher Evans, dün sağlık kontrolünden geçip, ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Türkiye Basketbol Federasyonu, ABD’li oyuncunun adını, Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek smaç yarışmasına katılacaklar arasında gösterdi.

Evans, İstanbul’da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliğin smaç yarışmasında yeteneklerini sergileyecek.