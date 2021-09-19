Hiç Covid vakası kaydetmeyen Türkmenistan'da vakaların gizlendiği belirtiliyor; Türk diplomatın ölümü hatırlatıldı

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BBC, Koronavirüs salgınının başından bu yana resmi vaka kaydetmeyen Türkmenistan’da, Covid vaka ve ölümlerinin gizlendiğine ilişkin tespitlere yer veren bir haber derledi. Haberde, “Covid gerçeğini ortaya çıkarıyordu” ifadelerine yer verilerek geçen yıl Türk diplomat Kemal Uçkun’ın Türkmenistan’da hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

BBC tarafından hazırlanan “Türkmenistan: Vakaların resmi olarak bulunmadığı ülkede Covid olmak” başlıklı haberde, Kuzey Kore gibi, Türkmenistan’ın da salgının başından bu yana Covid vakası kaydetmediği belirtildi. Öte yandan ülke içinden gelen haberler Covid vaka ve ölümlerinin olduğu, hatta üçüncü dalgaya girildiğine işaret ediyor.

Haberde, nefes almakta zorluk çeken ve Covid’in tüm semptomlarına sahip olan, gerçek ismi verilmeden Sayahat Kurbanov olarak adlandırılan kişinin yaşadıkları anlatıldı. Buna göre, Kurbanov, geçen ay kötüleşip ambulans çağırdığında doktorlar ona zatürre olduğunu söyledi. Kurbanov, hastaneye gittiği sırada daha önce Covid testi yaptırdığı kliniği aradığını ve telefondaki kişinin kendisine sessizce “Sonuç pozitif” dedi.

Kurbanov, ilk gittiği hastanenin dolu olduğu için kendisini almadığını söyledi ve anlattı “Yolda neredeyse ölüyordum. Bana oksijen verdiler ama çok yardımı olmadı” dedi. Kurbanov, Türkmenistan’da araya birilerini sokmadan hastaneden hizmet almanın zor olduğunu ve hastanede Covid olduğu resmen kaydedilmeden zor günler geçirdiğini anlattı.

Türkmenistan’da bazı medya kuruluşları, ülkedeki Covid salgınının üçüncü dalgasına girdiğini belirtirken yetkililer hâlâ vaka olmadığını söylüyor. Kendisi de eski bir diş hekimi olan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, propogandasının temelinde “sağlıklı ulus” mesajını kullanıyor.

Haberde, geçen yıl Türkmenistan’da Türk bir diplomatın ölümünün, ülkenin “Vaka yok” imajını dağıtmaya yaklaştığı belirtildi. Türk diplomat Kemal Uçkun’un Covid-19 semptomlarıyla hastalandığı, zatürre teşhisi konulduğu hatırlatıldı. Uçkun’un eşi Güzide Uçkun, röntgen sonuçlarını Türkiye’deki hastanelere göndererek “Covid-19 pozitif” yanıtını aldı. Güzide Uçkun, eşini Türkiye’ye geri götürmek için çabaladı ancak izin ancak Uçkun’un ölümünden saatler sonra geldi.

Kemal Uçkun, Türkmenistan'da hayatını kaybetmişti Kemal Uçkun, Türkmenistan'da hayatını kaybetmişti

Öte yandan Uçkun’un bedeninde yapılan otopsi sonucunda Covid-19’a rastlanmadığı belirtildi.

Türkmenistan'da bazı karantina önlemleri alındığını hatırlatan BBC, bu “önleyici adımlar” sayesinde hükümetin ülkede Covid olmadığını açıkladığını da dile getirdi. Haberde ayrıca ülkede Covid-19 ya da Koronavirüs denmesinin yasak olduğunu da söylerken, “O virüs”, “bu hastalık” gibi kapalı tanımlamalar kullanıldığını da yazdı.