"Hiç arkadaşı kalmadı, Barcelona'da herkes Arda Turan'ın gitmesini istiyor"

Goal Barcelona muhabiri Ignasi Oliva, Arda Turan'ın Barcelona'da hiç arkadaşının kalmadığını söyleyerek "Şu anda herkes Arda Turan'ın Barcelona'dan gitmesini istiyor. Hiçbir yönetim kurulu üyesi bunu kamuoyu önünde söylemiyor ama özel konuşmalarda dile getiriyorlar." dedi.

Oliva, Goal.com.tr'ye Arda Turan ile ilgili bilgi ve görüşlerini anlattığı yazı şöyle:

"Şu anda herkes Arda Turan'ın Barcelona'dan gitmesini istiyor. Hiçbir yönetim kurulu üyesi bunu kamuoyu önünde söylemiyor ama özel konuşmalarda dile getiriyorlar.

Barcelona, birilerinin gelip Arda Turan için 30 milyon euro ödeyip oyuncuyu almasını umuyor. Luis Enrique'nin isteğiyle transfer edildi fakat Luis Enrique döneminde bile oynayamadı.

Barcelona yöneticileri Arda Turan'dan para kazanmak istiyor. Yani şu an satış listesinde. Ancak yaşanan bu son olay, Arda'nın başka bir takıma transferini kolaylaştırmayacak.

Arda geldiği günden bu yana bir kere bile basın toplantısı düzenlemedi; röportaj alanına (mixed zone) çıkmadı. Bu konuda Neymar'dan bile daha kötü. Katalan basınına asla konuşmadı, kimseye selam dahi vermedi. Burada arkadaşı yok. Açıkçası herkes onun gitmesini istiyor.

Bana kalırsa Arda'yı isteyen kulüpler, Barcelona'nın onu satmak istediğini biliyor. Bu yüzen satış yaz sonuna kalabilir. Çünkü bu şartlar altında değeri her geçen hafta düşüyor. O, Barça için hiçbir zaman yararlı bir futbolcu olmadı; o yüzden satış listesinde. Aldığı maaşa göre performansı çok düşük. Davranışları iyi değil ve aynı zamanda yaşlı. Barcelona'da bir geleceği yok. En azından Camp Nou'da..."