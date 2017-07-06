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HGS borcunu 15 gün içinde ödemeyene 10 kat ceza!

PTT merkez ve şubelerinden tebligatla ödeme yapılabilecek

06 Temmuz 2017 13:13

PTT AŞ tarafından 2016'da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinden cezalı geçişler konusunda 1 milyon 352 bin 264 tebligat düzenlenerek araç sahiplerine gönderildiği bildirildi. Eğer araç sahipleri idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde öderse, geçiş ücreti hariç 10 kat idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim hakkından yararlanabilecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğunda olan ücretli otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçiş yapan ve 15 günlük yasal süre içinde HGS ürünü almayan ya da bakiyesini yeterli seviyeye getirmeyen araç sahiplerine giriş-çıkış yaptıkları iki istasyon arasındaki ücrete göre Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince cezai işlem uygulandığı anımsatıldı. Geçen yıl HGS gişelerinden cezalı geçişler konusunda 1 milyon 352 bin 264 tebligat düzenlenerek araç sahiplerine gönderildiği de ifade edildi.
 
Araç sahiplerinin, idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemesi halinde geçiş ücreti hariç 10 kat idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim hakkından yararlanabileceklerine işaret edilen açıklamada, PTT merkez ve şubelerinden tebligatla ödeme yapılabildiği vurgulandı.
 
Açıklamada, 2016'da ihlalli geçiş yapan araç sahiplerinin eline ulaşan HGS ihlali geçiş ceza tebligatlarına itirazları olması durumunda 0 850 460 60 60 numaralı HGS Çağrı Merkezi’ni aramaları, hgs@kgm.ptt.gov.tr adresine mail atmaları veya 0312 801 04 04 - 0312 801 05 05 - 0312 801 06 06 numaralı fakslara itirazlarını bildirmeleri gerektiği vurgulanarak, itirazların KGM tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde düzeltme işlemi yapılacağı belirtildi.
 
Araç sahiplerinin hgsmusteri.ptt.gov.tr resmi adresinden HGS Müşteri Hizmetleri'ne üye oldukları takdirde geçiş, bakiye ve ihlal bilgilerini ayrıntılı öğrenebileceklerine yer verilen açıklamada, böylece bundan sonraki geçişlerinde cezai durumların önüne geçebileceği kaydedildi.

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