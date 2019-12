'Heykelimizi dikerler'

Trabzonsporlu Serkan Balcı, bordo-mavili taraftarların şampiyonluk özlemine vurgu yaparak, "Taraftarlarda öyle derin bir arzu var ki, bu başarıyı elde eden oyuncuların heykelini bile dikebilirler'' dedi.





Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Serkan Balcı, bordo-mavili taraftarların Trabzonspor'u şampiyon görebilmek için derin bir arzusu bulunduğunu, şampiyon olmaları halinde heykellerinin dikilebileceğini belirtti.



Serkan Balcı, Tam Saha Dergisi'ndeki röportajında, şampiyonluk için İstanbul'daki üç büyük takımın şansları ne ölçüdeyse kendi şanslarını da o kadar yüksek gördüğünü belirterek, ''Yeni kurulmuş bir takıma göre iyi gidiyoruz. Takım içindeki arkadaşlık da üst düzeyde. Bu çok önemli bir etken, çünkü ne kadar kaliteli oyunculardan oluşan bir ekibiniz olsa da arkadaşlık duygusunu özümsemeyen bir grup başarıya ulaşamaz'' dedi.



Trabzonspor camiasının bu sezon başarı elde etmek için kenetlendiğini ifade eden Serkan Balcı, ''Tesislerimizde bize sunulan imkanlar da çok iyi. Futbolcuların başarısı için her türlü altyapı sağlanmış durumda. Biz de bu beklentilere cevap vermek amacındayız'' açıklamasını yaptı.



Trabzonspor'da şampiyonluğu yaşaması halinde bunun Fenerbahçe'den farklı olacağını kaydeden Serkan Balcı, ''Fenerbahçe, şampiyonluklar yaşamaya alışkın bir kulüp. Yakın geçmişte de birçok kez bu başarıya ulaşmış. Oysa Trabzonspor 24 yıldır bu coşkuyu yaşamaya hasret. Eğer ben de lig şampiyonluğu kazanan takımın bir üyesi olabilirsem, bunun anlamı tabii ki çok farklı ve büyük olur. Şu anda taraftarlarda şampiyonluğu görebilmek için öyle derin bir arzu var ki, bu başarıyı elde eden takımın oyuncularının her birinin heykelini bile dikebilirler'' dedi.



Trabzon ve Trabzonspor'u çok sevdiğini ifade eden Serkan Balcı, ''Burada oldukça mutluyum. Eğer başarılıysam yönetim kurulumuz sözleşmemi uzatır. Şu an bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Önce takımımızı başarıya ulaştırmamız gerekiyor. Avrupa'da oynama hayalim var. Küçükken Fenerbahçe'de oynamak gibi bir hedefim vardı ve bunu başardım. Önümde uzun bir futbol hayatımın olduğuna inanıyorum ve daima çalışarak kendimi geliştirmem lazım. Eğer kendini yeterli görürsen aşağıya düşersin. Hem yabancı dil açısından hem de ileride aile kurduğum zaman Avrupa'da olmak benim için önemli. Almanya veya İspanya liginde oynamak heyecan verici olabilir'' diye konuştu.