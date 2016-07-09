Heykele saldırı furyası bitmiyor; Vietnamlı sanatçının heykeline bu kez de mavi boya döktüler!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 2011 yılında düzenlenen Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda Vietnamlı sanatçı Van Hoang Huynh tarafından yapılan ve Konak Kültürevi önünde sergilenen “Özgür Olmak” adlı heykele 4 gün sonra yine boyalı saldırı düzenlendi. 4 gün önce yapılan siyah boyalı saldırının ardından, temizlenen heykele bu kez de mavi boyayla saldırıldı.

Birgün'ün haberine göre, saldırıyı kınayan Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey, “İnsanlıktan nasibini alamamış sanata ve sanatçıya düşman olan ve bir heykele tahammülü olmayan bu zihniyeti tekrar tekrar kınıyorum. Ama biz her zaman olduğu gibi sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Geçen nisan ayında da 2011 yılında düzenlenen Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda Ukraynalı heykeltıraş Gutyrya Vyacheslav tarafından Bursa’ya armağan edilen "Adem ile Havva" heykeli çirkin bir saldırının hedefi olmuştu.

Yakın zamanda da İzmir’deki bir metro istasyonunda bulunan “Müzisyen” adlı ahşap heykel müstehcen olduğu gerekçesiyle Serdar Kelça adlı saldırgan tarafından iki kez kırılmıştı.