Heykel kalıbına uyuşturucu zulası

T24 - İstanbul Narkotik ekipleri, Hollanda’ya kaçırılmak istenen uyuşturucunun peşine düştü. Heykeltraş Necmi Özgür’ün atölyesine baskın yapan ekipler, mermer bloklar içinde 46.6 kilo uyuşturucuyu yakaladı.





Uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon başlatan İstanbul Narkotik Şubesi ekipleri, ünlü heykeltraş Necmi Özgür’ün atölyesinde karşılaştığı manzarayla adeta şaşkına döndü. Hollanda’ya götürülmek üzere Hakkâri’den getirilen uyuşturucunun peşinde olan polis, atölyedeki aramaya rağmen bir türlü uyuşturucuya ulaşamadı. Dikkat çeken iki mermer bloğu parçalayan polis, paketler halinde 46 kilo 600 gram uyuşturucuyla karşılaştı.



Ustalıkla gizlenmiş

Ekiplerin istihbarat çalışması sonucunda, bazı kişilerin kamufle ederek yurtdışına uyuşturucu madde gönderecekleri tespit edildi. Dört ay süren teknik ve fiziki takip sonucu polis, uyuşturucu İstanbul’a getirilince operasyonun düğmesine bastı. Uyuşturucunun gizlendiği Özgür’ün Sultanahmet’teki atölyesine baskın yapıldı. Ancak bütün aramalara rağmen polis, bir türlü uyuşturucuyu bulamadı. Durumdan şüphelenen ekipler, atölyede göze çarpan bir metreküp boyutundaki iki mermer kalıbın kırılmasına karar verdi. Matkap ve balyoz kullanan polis, kalıpları kırdığında özenle yerleştirilmiş 80 adet pakete sarılmış 46 kilo 600 gram eroin maddesini buldu. Eroini mermer bloklara büyük bir ustalıkla gizleyen heykeltraş, blokların içini de taş parçası ve tutkalla kaplayıp tekrar mermerle kapamıştı.

Polis, Özgür ile M.B., K.T. ve Ş.C.’yi gözaltına aldı. Özgür’ün, heykeltraşlıktan para kazanamadığı için bu işi yapmayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.



Ödüllü kariyeri vardı

Özgür, 1966’da Kırcaali Bulgaristan’da doğdu. 1989’da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılından itibaren kimi anıt projesinde yer aldı. Sanatçının ilk kişisel sergisi “Somut Hafıza” 20 Aralık 2005 - 4 Ocak 2006 tarihleri arasında izleyiciye sunuldu. Sergide sanatçının ağırlıklı olarak alüminyum, bronz , taş ve ahşap malzemelerle ürettiği yaklaşık 30 eseri yer aldı. Sanatçı, bir projesiyle Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması’nda ikinci, başka bir projesiyle İnsan Hakları Anıt Heykeli yarışmasında mansiyon almıştı.



