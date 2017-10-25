T24 LogoT24 Logo
Gündem

Heyelanda hasar gören evde oturuyorlar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE merkeze bağlı Yayla Köyü'nde 2013 yılında meydana gelen heyelanda, 90 yaşındaki Ayşe Kalem'in oğlu ve 3 torunu ile birlikte oturduğu tek katlı evi hasar gördü

25 Ekim 2017 16:32

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE merkeze bağlı Yayla Köyü\'nde 2013 yılında meydana gelen heyelanda, 90 yaşındaki Ayşe Kalem\'in oğlu ve 3 torunu ile birlikte oturduğu tek katlı evi hasar gördü. Aile, kalacak başka yerleri olmadığı için yıkım kararı verilen evde oturmaya devam ediyor.
Köyde 4 yıl önce meydana gelen heyelanda Kalem Ailesi\'nin oturduğu tek katlı ev hasar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nce yapılan incelemede, heyelan riski altında bulunan evin yıkılmasına karar verildi. Ancak aile kalacak başka yerleri olmadığı gerekçesiyle evden çıkmadı. Ayşe Kalem, oğlu ve 3 torunu ile birlikte hasarlı evde oturmaya devam ettiklerini söyledi. Kalem, 500 metre uzaklıkta kendisine ait araziye ev yapmak istediğini ancak tarım arazisi olduğu gerekçesiyle izin verilmediğini söyleyerek, şöyle konuştu:
\"Yıkım kararı çıktı ama ev yok, nereye gidelim? Devlet evimi yapabilmem için bize para verdi 80 bin lira ama yapacak yer yok. Yerimiz var ileride. Yaptırmıyorlar. Burada oturmak zor oluyor. Kışın evi ısıtamıyorum. Duvarlarda çatlaklar var. Her taraftan soğuk geliyor. Kışın özellikle çok zorlanıyoruz. Artık korkuyla yaşamak istemiyoruz. Evimizi yapıp buradan çıkmak istiyoruz.\"
Köy azalarından Ergin Çıtlak ise \"2013 yılında bu eve yıkım kararı verildi. Teyze zor durumda yaşıyor. Bu sorumluluğu kim alabilir? Ev yeri var, izin vermiyorlar. Devlet izin verse biz köylü olarak evi yapmasına yardım edeceğiz\" dedi.
AFAD Müdürü Ali Kartal ise aileye 80 bin lira konut yardımı yapıldığını ancak yer sorununun çözülmediğini söyledi. Kalacak yerleri olmadığı için ailenin evden çıkmadığını, kira yardımını da kabul etmediğini söyleyen Kartal, evin yapılacağı arazideki sorunun kısa sürede giderileceğini düşündüklerini aktardı. İl Özel İdaresi yetkilileri de evin yapılacağı alanın tarım arazisinden çıkarılarak imara açılması için çalışma yapılacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCEYayla KöyüAyşe KalemKöydeKalem AilesiAfetAcil Durum MüdürlüğüAncakKalemoğluKalemDevletYerimizYaptırmıyorlar BuradaKışınDuvarlardaHerArtıkEvimiziErginTeyzeBuEvAFAD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24