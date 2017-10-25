Heyelanda hasar gören evde oturuyorlar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE merkeze bağlı Yayla Köyü\'nde 2013 yılında meydana gelen heyelanda, 90 yaşındaki Ayşe Kalem\'in oğlu ve 3 torunu ile birlikte oturduğu tek katlı evi hasar gördü. Aile, kalacak başka yerleri olmadığı için yıkım kararı verilen evde oturmaya devam ediyor.

Köyde 4 yıl önce meydana gelen heyelanda Kalem Ailesi\'nin oturduğu tek katlı ev hasar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nce yapılan incelemede, heyelan riski altında bulunan evin yıkılmasına karar verildi. Ancak aile kalacak başka yerleri olmadığı gerekçesiyle evden çıkmadı. Ayşe Kalem, oğlu ve 3 torunu ile birlikte hasarlı evde oturmaya devam ettiklerini söyledi. Kalem, 500 metre uzaklıkta kendisine ait araziye ev yapmak istediğini ancak tarım arazisi olduğu gerekçesiyle izin verilmediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Yıkım kararı çıktı ama ev yok, nereye gidelim? Devlet evimi yapabilmem için bize para verdi 80 bin lira ama yapacak yer yok. Yerimiz var ileride. Yaptırmıyorlar. Burada oturmak zor oluyor. Kışın evi ısıtamıyorum. Duvarlarda çatlaklar var. Her taraftan soğuk geliyor. Kışın özellikle çok zorlanıyoruz. Artık korkuyla yaşamak istemiyoruz. Evimizi yapıp buradan çıkmak istiyoruz.\"

Köy azalarından Ergin Çıtlak ise \"2013 yılında bu eve yıkım kararı verildi. Teyze zor durumda yaşıyor. Bu sorumluluğu kim alabilir? Ev yeri var, izin vermiyorlar. Devlet izin verse biz köylü olarak evi yapmasına yardım edeceğiz\" dedi.

AFAD Müdürü Ali Kartal ise aileye 80 bin lira konut yardımı yapıldığını ancak yer sorununun çözülmediğini söyledi. Kalacak yerleri olmadığı için ailenin evden çıkmadığını, kira yardımını da kabul etmediğini söyleyen Kartal, evin yapılacağı arazideki sorunun kısa sürede giderileceğini düşündüklerini aktardı. İl Özel İdaresi yetkilileri de evin yapılacağı alanın tarım arazisinden çıkarılarak imara açılması için çalışma yapılacağını kaydetti.



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