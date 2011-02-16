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HEYELAN ALANINA VATANDAŞLARIN GİRİŞİ YASAKLANDI KAHRAMANMARAŞ (A.A)

16 Şubat 2011 19:34

-HEYELAN ALANINA VATANDAŞLARIN GİRİŞİ YASAKLANDI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 16.02.2011 - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde heyelan yaşanan Çöllolar açık kömür üretim sahasına vatandaşların girişi yasaklandı. Kömür üretim sahasını işleten Park Teknik Madencilik AŞ'den yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı iş müfettişlerinin heyelan alanı ve 100 metre yakınına vatandaşların girişini yasakladığı belirtildi. Kararın üretim sahasında heyelan tehlikesinin sürmesi nedeniyle alındığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Çöllolar kömür havzasında meydana gelen toprak kaymaları neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı iş müfettişlerinin maden sahasındaki incelemeleri sonucu hazırladıkları 15 Şubat tarihli raporda, heyelan bölgesinde aktivasyonun devam etmesi ve çatlaklar bulunması nedeniyle heyelan alanından itibaren 100 metrelik alan tehlikeli bölge ilan edilmiştir. Bu nedenle sivil vatandaşların girişleri tehlikeli görülmüş ve yasaklanmıştır.''

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