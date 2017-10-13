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Heyelan tehlikesi nedeniyle 3 apartman boşaltıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, 30 kişinin yaşadığı bitişik 3 apartman, sokakta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartmanın temel kazısı sonrası ortaya çıkan heyelan tehlikesi yüzünden tahliye edildi

13 Ekim 2017 14:19

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, 30 kişinin yaşadığı bitişik 3 apartman, sokakta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartmanın temel kazısı sonrası ortaya çıkan heyelan tehlikesi yüzünden tahliye edildi.
Cumhuriyet Mahallesi 50\'nci Yıl Caddesi Varlık Sokak\'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartmanın temel kazısından sonra, dün akşam, Güneş ve Akile apartmanının altında bulunan 2 işyerine ait balkon çöktü. Olay yerine gelen belediye ekiplerince bölgede yapılan incelemede Güneş, Akile ve Erdinç apartmanların heyelan tehlikesine karşı tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Bina sakinleri, önemli eşyalarını almalarının ardından, belediye tarafından otele yerleştirildi.
Kuşadası Belediyesi yetkilileri, üç apartmanların tedbir amaçlı boşalttırıldığını, 30 kişinin otele yerleştirildiğini belirtti.
Oturdukları binanın zarar gördüğünü söyleyen apartman sakinlerinden İsmail Korkmaz, \"Arka tarafımızda bulunan bir apartmanı, kentsel dönüşüm kapsamında yıkarak yenisini yapmak için temel kazdılar. Akşam saatlerinde bir gürültü meydana geldi. Aşağı inip baktığımızda alt tarafımızda bulunan bir kuaför ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege Et İşletmesi\'ne ait işyerinin balkonları çökmüştü. Kuşadası Belediyesi yetkilileri geldi, inceleme yaptı. Tedbir amaçlı bizleri otele yerleştirdiler\" dedi.

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