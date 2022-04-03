Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi. Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Bölge, dron ile görüntülendi.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Otoyolda ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

"Yarın gün içine yolun trafiğe açılması planlanmakta"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli geçişinin açılmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdüğünü belirterek, "Yeni problemlerin yaşanmaması halinde pazartesi gün içinde yolun trafiğe açılması planlanmaktadır. Sabırlarından dolayı sürücülerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.