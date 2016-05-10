Heyecanlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan JİNHA muhabirine 1 yıl 3 ay hapis!

Diyarbakır’da haber takibi yaparken “Sen çok heyecanlısın” denilerek gözaltına alınan ve 19 Aralık’ta tutuklanıp 29 Mart’ta tahliye edilen JINHA Muhabiri Beritan Canözer hakkında açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti Canözer hakkında, “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, Canözer hakkında 5 yıl denetimli serbestlik kararı verdi.

Ne olmuştu?

JINHA muhabiri Beritan Canözer, 16 Aralık’ta Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağını protesto etmek için yapılan yürüyüşü takip ederken önce Ford Ranger araca bindirilmiş, ardından zırhlı araca alınarak Terörle Mücadele (TEM) şubesine götürülmüştü.

Dört gün boyunca TEM’de tutulan Canözer’in makul şüphe kapsamında “heyecanlı olduğu için” gözaltına alındığı söylenmişti.

Canözer 19 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece, haber notları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameye göre, Canözer “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” ile suçlanıyor. Canözer’in gözaltına alındığı eylemde kitleyi yönlendirdiği, “haberci kimliğini kullanarak örgüt propagandası yaptığı” iddia ediliyor.

Canözer, 13 Mart’ta Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Canözer, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edilmiş, kararın ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden serbest bırakılmıştı.