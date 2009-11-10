Heyecandan Atatürk'ün ayaklarına kapandım

Manevi kızı olacaktım Manevi kızı olacaktım



Kızları gibi o da okudu

Ankara’da ilk tören bugün Anıtkabir’de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, protokole dahil devlet erkânının oluşturacağı kortej eşliğinde Aslanlı Yol’dan yürüyerek saat 09.05’te mozoleye çelenk koyacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Gül ve beraberindekiler, Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak. Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşı’nın bitiminde sona erecek. Gül’ün Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasının ardından, korteje dahil olmayan sivil ve askeri erkan ile öğrenciler saygı geçişinde bulunacak.Bozüyük tren garının duvarını süsleyen, 1926’daki bir açılışta çekilmiş fotoğrafta Atatürk’ün yanında görülen Nezihe Benson bugün 94 yaşında. Benson o günleri “Ata manevi kızı olmam için ısrar etti ama annem izin vermedi” diyerek anlatıyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:“Atatürk, Bozüyük’e 20 Mayıs 1926’da geldi. İlkokul sondaydım. Öğretmenim ‘Törende şiiri sen okuyacaksın’ dedi. Sabaha kadar uyku girmedi gözüme. 09.45’te Atatürk’ün bulunduğu tren gara girdi. Şiirimi okudum. Son mısralarda, heyecanla Atatürk’ün ayaklarına kapandım. Bir çırpıda kollarımdan tutup kaldırdı. Gözleri derin maviydi. Bakmaya doyamazdınız. O kadar zaman geçti, hâlâ tesirini unutamıyorum. Atatürk beni gezi boyunca yanından ayırmadı. Elimden tutuyor, sürekli sorular soruyordu. Bana hep adımla hitap etti. Bir ara yardımcılarından birini çağırıp. ‘Bu kızı sorup soruşturun’ dediğini duydum. Albay İbrahim Çolak’ın köşkünde yemek yerken annemle konuşmuşlar, ‘Paşa Nezihe’yi manevi kızı olarak istiyor. İstanbul’a götürüp, iyi bir eğitim almasın sağlayacak. Diğer kızları ile yaşayacak” demişler. Annem ne yaptılarsa ikna olmamış. Gazi ayrılırken bana, ‘Senin gibi akıllı bir kız mutlaka okumalı’ diyerek nasihat etti.”(O gün Atatürk, Bilecik’e gitti. Küçük Nezihe, ailesine kırgındı. Babasına “Ben de Ata’nın kızları gibi İstanbul’da okumak istiyorum” diyordu. Babası Hüseyin Ünver de kızını kırmadı ve Nezihe eğitimini İstanbul’da Fransız Kız Lisesi’nde tamamladı. Benson, 1935’te İstanbul’da Tabip Teğmen Mehmet Ziyaettin Benson ile evlendi. Mersin’e yerleştiler. Atatürk hastalanmıştı. Doktorları karşı çıktıysa da 20 Mayıs 1938’de, Hatay sorununu çözmek üzere trenle Mersin’e geldi. Atatürk, istasyon meydanında halkı selamlarken, Benson evinin balkonundaydı. Yanına gitmek istedi fakat ulaşamadı. 20 Mayıs 1926’da elinden tutup “Okumalısın” diyen lideri, Benson 20 Mayıs 1938’de son kez gördü.