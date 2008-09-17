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Spor

Heyecan sürprizle başladı

Devler Ligi'nde heyecan dün akşam oynanan maçlarla başladı. En büyük sürpriz Roma'dan gelirken Barcelona kötü başladığı La Liga'nın aksine grup maçlarına

17 Eylül 2008 03:00

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Marsilya'yı Steven Gerrard'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 'Devler Ligi'ne üç puanla başladı.

Karşılaşmalarda atılan golleri izlemek için tıklayın

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup karşılaşmaları oynanan 8 maçla başladı. Deplasmanda mücadele eden 5 takım, sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.



21 maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılmayan İngiltere temsilcisi Liverpool, ilk maçında Fransa'da Marsilya'ya konuk oldu.

Fransız ekibi 23. dakikada Cana'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, Liverpool, 26. dakikada Steven Gerrard'ın ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşla topu filelere yollamasıyla birlikte skora 1-1 eşitlik getirdi. Golün ardından tempoyu artıran İngiliz temsilcisi, Ryan Babel'in ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Steven Gerrard, 32. dakikada topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Kalan bölümde başka gol olmayınca İngiliz ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 'Devler Ligi'ne üç puanla başladı.

Günün sürpriz sonucuna ise Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Romanya şampiyonu CFR Cluj imza attı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, G Grubu'ndaki ilk maçını bugün Porto'yla deplasmanda yapacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak.


16 EYLÜL SALI

Grup
A Chelsea 4 0 Bordeaux
A Roma 1 2 Cluj
B Panathinaikos 0 2 Inter
B Werder Bremen 0 0 Anorthosis
C Basel 1 2 Shakhtar Donetsk
C Barcelona 3 1 Sporting Lizbon
D PSV Eindhoven 0 3 Atletico Madrid
D Marsilya 1 2 Liverpool


17 EYLÜL ÇARŞAMBA

Grup
E Manchester United 21:45 Villarreal
E Celtic 21:45 Aalborg
F Steaua Bükreş 21:45 Bayern Münih
F Lyon 21:45 Fiorentina
G Porto 21:45 Fenerbahçe
G Dinamo Kiev 21:45 Arsenal
H Juventus 21:45 Zenit
H Real Madrid 21:45 BATE Borisov

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