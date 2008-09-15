Heyecan başlıyor

Semih ve Edu Porto'da yok

Porto-Fenerbahçe maçına Fransız hakem Porto-Fenerbahçe maçına Fransız hakem

Porto'yu ilk maçlar korkutuyor Porto'yu ilk maçlar korkutuyor

Temsilcimiz Fenerbahçe devler ligine Porto deplasmanı ile başlayacak. Sarı-Lacivertli takım 6. kez katıldığı organizasyonda geçen yıl yakaladığı başarının üstüne çıkmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin yenileri arasında Cluj, Anarthosis, AaB ve Bate gibi takımlar bulunuyor.16 Eylül SalıA GRUBUChelsea - BordeauxRoma - Cluj FRB GRUBUPanathinaikos - InterW.Bremen - AnorthosisC GRUBUBasel - ShakhtarBarcelona - SportingD GRUBUPSV - Atlético MadridMarsilya - Liverpool17 Eylül ÇarşambaE GRUBUMan. United - VillarrealCeltic - AaBF GRUBUSteaua Bükreş - Bayern MünihLyon - FiorentinaG GRUBUPorto - FenerbahçeDynamo Kiev - ArsenalH GRUBUJuventus - ZenitReal Madrid - BATE