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Spor

Heyecan başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde perde aralanıyor. A,B,C ve D gruplarındaki maçlar bugün E,F,G ve H gruplarındaki maçlar ise yarın oynanacak.

15 Eylül 2008 03:00

Şampiyonlar Ligi'nde perde aralanıyor. A,B,C ve D gruplarındaki maçlar bu akşam, E,F,G ve H gruplarındaki maçlar iseyarın oynanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe devler ligine Porto deplasmanı ile başlayacak. Sarı-Lacivertli takım 6. kez katıldığı organizasyonda geçen yıl yakaladığı başarının üstüne çıkmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin yenileri arasında Cluj, Anarthosis, AaB ve Bate gibi takımlar bulunuyor. 

arrow Semih ve Edu Porto'da yok

arrow Porto-Fenerbahçe maçına Fransız hakem

arrow Porto'yu ilk maçlar korkutuyor

Tüm maçların saat 21.45'te başlayacağı program şöyle:

16 Eylül Salı

A GRUBU

Chelsea - Bordeaux
Roma - Cluj FR

B GRUBU

Panathinaikos - Inter
W.Bremen - Anorthosis

C GRUBU

Basel - Shakhtar
Barcelona - Sporting

D GRUBU

PSV - Atlético Madrid
Marsilya - Liverpool

17 Eylül Çarşamba

E GRUBU

Man. United - Villarreal
Celtic - AaB

F GRUBU

Steaua Bükreş - Bayern Münih
Lyon - Fiorentina

G GRUBU

Porto - Fenerbahçe
Dynamo Kiev - Arsenal

H GRUBU

Juventus - Zenit
Real Madrid - BATE

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