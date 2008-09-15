Heyecan başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde perde aralanıyor. A,B,C ve D gruplarındaki maçlar bu akşam, E,F,G ve H gruplarındaki maçlar iseyarın oynanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe devler ligine Porto deplasmanı ile başlayacak. Sarı-Lacivertli takım 6. kez katıldığı organizasyonda geçen yıl yakaladığı başarının üstüne çıkmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin yenileri arasında Cluj, Anarthosis, AaB ve Bate gibi takımlar bulunuyor. Semih ve Edu Porto'da yok Porto-Fenerbahçe maçına Fransız hakem Porto'yu ilk maçlar korkutuyorTüm maçların saat 21.45'te başlayacağı program şöyle:
16 Eylül Salı
A GRUBU
Chelsea - Bordeaux
Roma - Cluj FR
B GRUBU
Panathinaikos - Inter
W.Bremen - Anorthosis
C GRUBU
Basel - Shakhtar
Barcelona - Sporting
D GRUBU
PSV - Atlético Madrid
Marsilya - Liverpool
17 Eylül Çarşamba
E GRUBU
Man. United - Villarreal
Celtic - AaB
F GRUBU
Steaua Bükreş - Bayern Münih
Lyon - Fiorentina
G GRUBU
Porto - Fenerbahçe
Dynamo Kiev - Arsenal
H GRUBU
Juventus - Zenit
Real Madrid - BATE