Heyecan başlıyor!..

Bank Asya 1. Lig'te 2008-2009 sezonu fikstürü İstanbul'da çekildi.
Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminde, sezonun ilk hafta karşılaşmalarının 30-31 Ağustos'ta yapılacağı açıklandı.
Bank Asya 1. Lig'de sezonun ilk yarısının 20-21 Aralık'taki 17. hafta maçlarıyla sona ereceği, ikinci yarının 3-4 Ocak 2009'da 18. hafta maçlarıyla başlayıp, 2-3 Mayıs 2009 tarihlerindeki karşılaşmalarla da sezonun tamamlanacağı ifade edildi.
İLK HAFTA (30-31 Ağustos)
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Sakaryaspor
Samsunspor-Kayseri Erciyesspor
Altay-Kartalspor
Kasımpaşa-Adanaspor
Kardemir Karabükspor-Giresunspor
Malatyaspor-Karşıyaka
Çaykur Rizespor-Güngören Belediyespor
Boluspor-Manisaspor
Diyarbakırspor-Orduspor
2. HAFTA (6-7 Eylül)
Kayseri Erciyesspor-Kasımpaşa
Manisaspor-Çaykur Rizespor
Güngören Belediyespor-Malatyaspor
Karşıyaka-Kardemir Karabükspor
Kartalspor-Samsunspor
Adanaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Sakaryaspor-Diyarbakırspor
Giresunspor-Altay
Orduspor-Boluspor
3. HAFTA (13-14 Eylül)
Diyarbakırspor-Boluspor
Kasımpaşa-Kartalspor
Kardemir Karabükspor-Güngören Belediyespor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Kayseri Erciyesspor
Samsunspor-Giresunspor
Altay-Karşıyaka
Çaykur Rizespor-Orduspor
Sakaryaspor-Adanaspor
Malatyaspor-Manisaspor
4. HAFTA (20-21 Eylül)
Karşıyaka-Samsunspor
Kartalspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Boluspor-Çaykur Rizespor
Güngören Belediyespor-Altay
Giresunspor-Kasımpaşa
Kayseri Erciyesspor-Sakaryaspor
Adanaspor-Diyarbakırspor
Manisaspor-Kardemir Karabükspor
Orduspor-Malatyaspor
5. HAFTA (27-28 Eylül)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Giresunspor
Adanaspor-Kayseri Erciyesspor
Sakaryaspor-Kartal
Diyarbakırspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Karşıyaka
Samsunspor-Güngören Belediyespor
Altay-Manisaspor
Kardemir Karabükspor-Orduspor
Malatyaspor-Boluspor
6. HAFTA (4-5 Ekim)
Kartalspor-Adanaspor
Kayseri Erciyesspor-Diyarbakırspor
Orduspor-Altay
Güngören Belediyespor-Kasımpaşa
Karşıyaka-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Giresunspor-Sakaryaspor
Çaykur Rizespor-Malatyaspor
Boluspor-Kardemir Karabükspor
Manisaspor-Samsunspor
7. HAFTA (11-12 Ekim)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Güngören Belediyespor
Altay-Boluspor
Kayseri Erciyesspor-Kartal
Kasımpaşa-Manisaspor
Samsunspor-Orduspor
Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor
Adanaspor-Giresunspor
Sakaryaspor-Karşıyaka
Diyarbakırspor-Malatyaspor
8. HAFTA (18-19 Ekim)
Orduspor-Kasımpaşa
Karşıyaka-Adanaspor
Boluspor-Samsunspor
Güngören Belediyespor-Sakaryaspor
Giresunspor-Kayseri Erciyesspor
Kartalspor-Diyarbakıspor
Malatyaspor-Kardemir Karabükspor
Çaykur Rizespor-Altay
Manisaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
9. HAFTA (25-26 Ekim)
Samsunspor-Çaykur Rizespor
Kartalspor-Giresunspor
Sakaryaspor-Manisaspor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Orduspor
Kasımpaşa-Boluspor
Altay-Malatyaspor
Kayseri Erciyespor-Karşıyaka
Adanaspor-Güngören Belediyespor
Diyarbakırspor-Kardemir Karabükspor
10. HAFTA (1-2 Kasım)
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Manisaspor-Adanaspor
Orduspor-Sakaryaspor
Güngören Belediyespor-Kayseri Erciyesspor
Karşıyaka-Kartalspor
Giresunspor-Diyarbakırspor
Kardemir Karabükspor-Altay
Malatyaspor-Samsunspor
Boluspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
11. HAFTA (8-9 Kasım)
Kartalspor-Güngören Belediyespor
Kayseri Erciyesspor-Manisaspor
Diyarbakırspor-Altay
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Malatyaspor
Samsunspor-Kardemir Karabükspor
Giresunspor-Karşıyaka
Adanaspor-Orduspor
Sakaryaspor-Boluspor
12. HAFTA (15-16 Kasım)
Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Sakaryaspor
Manisapor-Kartalspor
Orduspor-Kayseri Erciyesspor
Güngören Belediyespor-Giresunspor
Karşıyaka-Diyarbakırspor
Altay-Samsunspor
Malatyaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Boluspor-Adanaspor
13. HAFTA (22-23 Kasım)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Kardemir Karabükspor
Kayseri Erciyesspor-Boluspor
Adanaspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Altay
Karşıyaka-Güngören Belediyespor
Giresunspor-Manisaspor
Kartalspor-Orduspor
Sakaryaspor-Malatyaspor
Diyarbakırspor-Samsunspor
14. HAFTA (29-30 Kasım)
Samsunspor-Kasımpaşa
Altay-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Manisaspor-Karşıyaka
Orduspor-Giresunspor
Güngören Belediyespor-Diyarbakırspor
Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor
Malatyaspor-Adanaspor
Çaykur Rizespor-Kayseri Erciyesspor
Boluspor-Kartalspor
15. HAFTA (6-7 Aralık)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Samsunspor
Giresunspor-Boluspor
Adanaspor-Kardemir Karabükspor
Kasımpaşa-Diyarbakırspor
Karşıyaka-Orduspor
Kartalspor-Çaykur Rizespyor
Kayseri Erciyesspor-Malatyaspor
Sakaryaspor-Altay
Manisaspor-Güngören Belediyespor
16. HAFTA (13-14 Aralık)
Altay-Adanaspor
Çaykur Rizespor-Giresunspor
Diyarbakırspor-Manisaspor
Orduspor-Güngören Belediyespor
Kasımpaşa-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Samsunspor-Sakaryaspor
Kardemir Karabükspor-Kayseri Erciyesspor
Malatyaspor-Kartalspor
Boluspor-Karşıyaka
17. HAFTA (20-21 Aralık)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Diyarbakırspor
Kartalspor-Kardemir Karabükspor
Sakaryaspor-Kasımpaşa
Güngören Belediyespor-Boluspor
Karşıyaka-Çaykur Rizespor
Giresunspor-Malatyaspor
Kayseri Erciyesspor-Altay
Adanaspor-Samsunspor
Manisaspor-Orduspor