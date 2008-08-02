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Heyecan başlıyor!..

Bank Asya 1. Lig'te 2008-2009 sezonu fikstürü İstanbul'da çekildi. Fikstüre ulaşmak için tıklayın...

02 Ağustos 2008 03:00

Bank Asya 1. Lig'te 2008-2009 sezonu fikstürü İstanbul'da çekildi.

 Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminde, sezonun ilk hafta karşılaşmalarının 30-31 Ağustos'ta yapılacağı açıklandı.

 Bank Asya 1. Lig'de sezonun ilk yarısının 20-21 Aralık'taki 17. hafta maçlarıyla sona ereceği, ikinci yarının 3-4 Ocak 2009'da 18. hafta maçlarıyla başlayıp, 2-3 Mayıs 2009 tarihlerindeki karşılaşmalarla da sezonun tamamlanacağı ifade edildi.

 İLK HAFTA (30-31 Ağustos)

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Sakaryaspor

Samsunspor-Kayseri Erciyesspor

Altay-Kartalspor

Kasımpaşa-Adanaspor

Kardemir Karabükspor-Giresunspor

Malatyaspor-Karşıyaka

Çaykur Rizespor-Güngören Belediyespor

Boluspor-Manisaspor

Diyarbakırspor-Orduspor

2. HAFTA (6-7 Eylül)

Kayseri Erciyesspor-Kasımpaşa

Manisaspor-Çaykur Rizespor

Güngören Belediyespor-Malatyaspor

Karşıyaka-Kardemir Karabükspor

Kartalspor-Samsunspor

Adanaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Sakaryaspor-Diyarbakırspor

Giresunspor-Altay

Orduspor-Boluspor

 

3. HAFTA (13-14 Eylül)

Diyarbakırspor-Boluspor

Kasımpaşa-Kartalspor

Kardemir Karabükspor-Güngören Belediyespor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Kayseri Erciyesspor

Samsunspor-Giresunspor

Altay-Karşıyaka

Çaykur Rizespor-Orduspor

Sakaryaspor-Adanaspor

Malatyaspor-Manisaspor

 

4. HAFTA (20-21 Eylül)

Karşıyaka-Samsunspor

Kartalspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Boluspor-Çaykur Rizespor

Güngören Belediyespor-Altay

Giresunspor-Kasımpaşa

Kayseri Erciyesspor-Sakaryaspor

Adanaspor-Diyarbakırspor

Manisaspor-Kardemir Karabükspor

Orduspor-Malatyaspor

 

5. HAFTA (27-28 Eylül)

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Giresunspor

Adanaspor-Kayseri Erciyesspor

Sakaryaspor-Kartal

Diyarbakırspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Karşıyaka

Samsunspor-Güngören Belediyespor

Altay-Manisaspor

Kardemir Karabükspor-Orduspor

Malatyaspor-Boluspor

 

6. HAFTA (4-5 Ekim)

Kartalspor-Adanaspor

Kayseri Erciyesspor-Diyarbakırspor

Orduspor-Altay

Güngören Belediyespor-Kasımpaşa

Karşıyaka-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Giresunspor-Sakaryaspor

Çaykur Rizespor-Malatyaspor

Boluspor-Kardemir Karabükspor

Manisaspor-Samsunspor

 

7. HAFTA (11-12 Ekim)

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Güngören Belediyespor

Altay-Boluspor

Kayseri Erciyesspor-Kartal

Kasımpaşa-Manisaspor

Samsunspor-Orduspor

Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor

Adanaspor-Giresunspor

Sakaryaspor-Karşıyaka

Diyarbakırspor-Malatyaspor

 

8. HAFTA (18-19 Ekim)

Orduspor-Kasımpaşa

Karşıyaka-Adanaspor

Boluspor-Samsunspor

Güngören Belediyespor-Sakaryaspor

Giresunspor-Kayseri Erciyesspor

Kartalspor-Diyarbakıspor

Malatyaspor-Kardemir Karabükspor

Çaykur Rizespor-Altay

Manisaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

 

9. HAFTA (25-26 Ekim)

Samsunspor-Çaykur Rizespor

Kartalspor-Giresunspor

Sakaryaspor-Manisaspor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Orduspor

Kasımpaşa-Boluspor

Altay-Malatyaspor

Kayseri Erciyespor-Karşıyaka

Adanaspor-Güngören Belediyespor

Diyarbakırspor-Kardemir Karabükspor

 

10. HAFTA (1-2 Kasım)

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Manisaspor-Adanaspor

Orduspor-Sakaryaspor

Güngören Belediyespor-Kayseri Erciyesspor

Karşıyaka-Kartalspor

Giresunspor-Diyarbakırspor

Kardemir Karabükspor-Altay

Malatyaspor-Samsunspor

Boluspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

 

11. HAFTA (8-9 Kasım)

Kartalspor-Güngören Belediyespor

Kayseri Erciyesspor-Manisaspor

Diyarbakırspor-Altay

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Malatyaspor

Samsunspor-Kardemir Karabükspor

Giresunspor-Karşıyaka

Adanaspor-Orduspor

Sakaryaspor-Boluspor

 

12. HAFTA (15-16 Kasım)

Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Sakaryaspor

Manisapor-Kartalspor

Orduspor-Kayseri Erciyesspor

Güngören Belediyespor-Giresunspor

Karşıyaka-Diyarbakırspor

Altay-Samsunspor

Malatyaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Boluspor-Adanaspor

 

13. HAFTA (22-23 Kasım)

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Kardemir Karabükspor

Kayseri Erciyesspor-Boluspor

Adanaspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Altay

Karşıyaka-Güngören Belediyespor

Giresunspor-Manisaspor

Kartalspor-Orduspor

Sakaryaspor-Malatyaspor

Diyarbakırspor-Samsunspor

 

14. HAFTA (29-30 Kasım)

Samsunspor-Kasımpaşa

Altay-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Manisaspor-Karşıyaka

Orduspor-Giresunspor

Güngören Belediyespor-Diyarbakırspor

Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor

Malatyaspor-Adanaspor

Çaykur Rizespor-Kayseri Erciyesspor

Boluspor-Kartalspor

 

15. HAFTA (6-7 Aralık)

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Samsunspor

Giresunspor-Boluspor

Adanaspor-Kardemir Karabükspor

Kasımpaşa-Diyarbakırspor

Karşıyaka-Orduspor

Kartalspor-Çaykur Rizespyor

Kayseri Erciyesspor-Malatyaspor

Sakaryaspor-Altay

Manisaspor-Güngören Belediyespor

 

16. HAFTA (13-14 Aralık)

Altay-Adanaspor

Çaykur Rizespor-Giresunspor

Diyarbakırspor-Manisaspor

Orduspor-Güngören Belediyespor

Kasımpaşa-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Samsunspor-Sakaryaspor

Kardemir Karabükspor-Kayseri Erciyesspor

Malatyaspor-Kartalspor

Boluspor-Karşıyaka

 

17. HAFTA (20-21 Aralık)

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Diyarbakırspor

Kartalspor-Kardemir Karabükspor

Sakaryaspor-Kasımpaşa

Güngören Belediyespor-Boluspor

Karşıyaka-Çaykur Rizespor

Giresunspor-Malatyaspor

Kayseri Erciyesspor-Altay

Adanaspor-Samsunspor

Manisaspor-Orduspor

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