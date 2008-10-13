Heyecan başlıyor

Beko Basketbol Lig'nde 2008-2009 sezonu, 16 Ekim Perşembe günü başlayacak.
Sezonun ilk karşılaşması, Fenerbahçe Ülker ile Casa TED Ankara Kolejliler takımları arasında İstanbul'da yapılacak.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Lig'inde 2008-2009 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
16 Ekim Perşembe:
20.00 Fenerbahçe Ülker-Casa TED Ankara Kolejliler (Abdi İpekçi)
17 Ekim Cuma:
20.00 Beşiktaş Cola Turka-Kepez Belediyesi (Beşiktaş Cola Turka Arena)
18 Ekim Cumartesi:
15.30 Darüşşafaka Cooper Tires- Galatasaray Cafe Crown (Ayhan Şahenk)
17.00 Türk Telekom-Erdemirspor (Ankara Atatürk)
16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Antalya Atatürk)
18.00 Oyak Renault-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk)
19 Ekim Pazar:
16.00 Banvitspor- Efes Pilsen (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Aliağa Petkim-Pınar Karşıyaka (Aliağa Enka)