Heyecan başlıyor

Beko Basketbol Lig'nde 2008-2009 sezonu, 16 Ekim Perşembe günü başlayacak.



Sezonun ilk karşılaşması, Fenerbahçe Ülker ile Casa TED Ankara Kolejliler takımları arasında İstanbul'da yapılacak.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Lig'inde 2008-2009 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



16 Ekim Perşembe:



20.00 Fenerbahçe Ülker-Casa TED Ankara Kolejliler (Abdi İpekçi)



17 Ekim Cuma:



20.00 Beşiktaş Cola Turka-Kepez Belediyesi (Beşiktaş Cola Turka Arena)



18 Ekim Cumartesi:



15.30 Darüşşafaka Cooper Tires- Galatasaray Cafe Crown (Ayhan Şahenk)



17.00 Türk Telekom-Erdemirspor (Ankara Atatürk)



16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Antalya Atatürk)



18.00 Oyak Renault-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk)



19 Ekim Pazar:



16.00 Banvitspor- Efes Pilsen (Banvit Kara Ali Acar)



16.00 Aliağa Petkim-Pınar Karşıyaka (Aliağa Enka)

