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Spor

Heyecan başlıyor

Beko Basketbol Lig'nde 2008-2009 sezonu, 16 Ekim Perşembe günü başlayacak. İlk karşılaşma, F.Bbahçe ile Casa TED Ankara Kolejliler takımları arasında.

13 Ekim 2008 03:00

Beko Basketbol Lig'nde 2008-2009 sezonu, 16 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Sezonun ilk karşılaşması, Fenerbahçe Ülker ile Casa TED Ankara Kolejliler takımları arasında İstanbul'da yapılacak.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beko Basketbol Lig'inde 2008-2009 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

16 Ekim Perşembe:

20.00 Fenerbahçe Ülker-Casa TED Ankara Kolejliler (Abdi İpekçi)

17 Ekim Cuma:

20.00 Beşiktaş Cola Turka-Kepez Belediyesi (Beşiktaş Cola Turka Arena)

18 Ekim Cumartesi:

15.30 Darüşşafaka Cooper Tires- Galatasaray Cafe Crown (Ayhan Şahenk)

17.00 Türk Telekom-Erdemirspor (Ankara Atatürk)

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Antalya Atatürk)

18.00 Oyak Renault-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk)

19 Ekim Pazar:

16.00 Banvitspor- Efes Pilsen (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Aliağa Petkim-Pınar Karşıyaka (Aliağa Enka)

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