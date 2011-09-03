Heybeliada’da inanılmaz kaza

T24 - Heybeliada Çamlimanı açıklarında dün bir sürat teknesi duran bir tekneye çarptı. 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kazada işadamı Ali Küçükoğlu yaşamını yitirdi.





İstanbul Heybeliada’da dün inanılmaz bir deniz kazası yaşandı. Bir sürat teknesi, duran bir tekneye arkadan çarptı. İşadamı Ali Küçükoğlu’nun yaşamını yitirdiği kazada 5 kişi de yaralandı. Haberhakki.com’un haberine göre, Heybeliada Çamlimanı plajının açıklarında dün saat 17.45 sıralarında deniz kazası meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, işadamı Küçükoğlu’nun hayatını kaybettiği deniz kazası şöyle yaşandı:





Bir sürat teknesi, Çamlimanı koyu önlerinde duran bir tekneye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki teknenin arka tarafında oturanlar bir kaç metre havaya fırladı. İki teknede 5 kişi yaralandı. Duran teknede bulunan işadamı Ali Küçükoğlu, çarpmanın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Deniz ambulansında uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen Küçükoğlu hayata döndürülemedi. Yaralılar, Büyükada’dan gelen deniz ambulansı ile Kartal’a götürüldü. Bir yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.







