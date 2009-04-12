Heybeliada'da 38 yıldır açılışa hazırlanan okul!

38 yıldır kapalı olan ve ABD Başkanı Obama’nın açılmasını istediği Heybeliada Ruhban Okulu, öğrencilerden önce Yunan turistlerin akınına uğruyor.



ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama’nın açılmasını istediği Heybeliada Ruhban Okulu, her şeyiyle eğitime hazır; Türk Hükümeti’nden gelecek onayı bekliyor. Papazlar, açılma umuduyla hazırlıklarını sürdürürken, “Türkiye’de öğrenci bulmamız zor, yurtdışından getireceğiz” diyorlar. Milliyet gazetesinden Önay Yılmaz, Ruhban okulunu gezerek izlenimlerini yazdı.



Okul, öğrencilerden önce Yunan turistlerin akınına uğruyor. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Yunan turistler, okulu gezerek bilgi alıyor, bu arada bol bol da fotoğraf çekiyorlar. Papaz ve rahipler, 38 yıldır kapalı olan okulun ne zaman açılacağını soran Yunan turistlere, “En kısa zamanda açılması için dua ediyoruz” yanıtını veriyorlar.



Aya Triada Manastırı içinde yer alan Ruhban Okulu 38 yıldır açılmayı beklerken, aynı manastırın içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Rum Erkek Lisesi ise öğrenci bekliyor.



Lise bölümü, öğrencisi olmadığı için eğitim yapamıyor. Lise, son 5 öğrencisini 1986 yılında mezun vermiş.



Ruhban Okulu, 150 kişi kapasiteli yatakhanesi, 60 bin kitaplı kütüphanesi, tertemiz sınıfları, yemekhanesi ve kilisesiyle eğitim vermeye hazır bekliyor.



İlk aşamada 30 öğrenci



Manastırın yöneticilerinden Peder Teodor, hem lise, hem de Ruhban Okulu’nda 124 öğrenciye eğitim verebileceklerini belirterek, “Ama Ruhban Okulu için ilk aşamada, 30 öğrenciyle işe başlayabiliriz” diyor. Okul yetkilileri, YÖK’e değil, eskiden olduğu gibi liseden sonra iki yıllık meslek yüksek okul statüsünde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmak istediklerini belirtiyorlar.



Dünyada 300 milyon Ortodoks olduğunu belirten yetkililer, “Bunun 250 milyonu Rusya’da yaşıyor. Eğer biz kendimiz burada din adamı yetiştiremezsek, Rusya’daki din adamları buraya hâkim olacak. Bunu istemiyoruz. Ancak buradaki din adamları da artık yaşlanıyor. Mevcutların hepsi 70 yaşın üzerinde” diyor.



‘2004’te umutlandık ama...’



2004 yılında Ruhban Okulu’nun açılması konusunda umutlandıklarını, ancak Milli Güvenlik Kurulu’nun toplanmasından önce Atina’da üst düzey bir din yetkilisinin, “Türkiye AB’ye alınmamalıdır” şeklindeki açıklamasından sonra her şeyin tersine döndüğünü anlatan yetkililer, “Biz de o din adamına beddua ettik, iki yıl sonra kanserden öldü” diyorlar.

Peder Dositheos Anağnostopulos ise, Patrik Bartholomeos’un ikili görüşmede, ABD Başkanı Obama’ya TBMM’de Ruhban Okulu’nun açılmasıyla ilgili yaptığı konuşma ve Türkiye’nin AB’ye girmesi konusunda verdiği destek için teşekkür ettiğini söyledi.

