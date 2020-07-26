Heybeliada açıklarında deniz taksi alabora oldu

İstanbul Heybeliada açıklarında facianın eşiğinden dönüldü. Adadaki doğum günü partisinden dönen deniz taksi alabora oldu. Takside bulunan 27 kişiyi boğulmaktan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Olay dün 00.50 sıralarında Heybeliada açıklarında meydana geldi. Adadaki doğum günü partisinden dönen kişileri taşıyan deniz taksi alabora oldu. Denize düşen kişiler Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yolculardan 11’inin hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Denize düşen yolculardan Ahmet Arslan, "Bostancı’ya dönüyorduk. Birkaç sallantının ardından taksi ters döndü, bir anda suyun altında kaldık. Taksi üzerimize kapanmış vaziyette olunca içerisi su dolduğu için çıkacak yer de yoktu. 'Buraya kadarmış' dedim. Yüzmeyi bilmiyordum. Nasıl kurtulduğumu da bilmiyorum." dedi.

Bir başka kazazede, "İçeriye su girmemesi için kaptan kapıyı kapattı, ilk önce kendisi kaçtı, bizi orada bıraktı. Zaten deniz taksi ruhsatı da yokmuş. O kadar kişiyi nasıl aldı? Herkesten önce de kendisi kaçtı. Biz yaş gününe girmiştik. Ölümle burun buruna geldik" ifadesini kullandı. (İHA -DHA)