Hewlett-Packard Çorlu'da bilgisayar üretimine başladı

T24 - HP Türkiye Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Ertuğ Ayık, Çorlu'daki fabrikalarında bilgisayar üretiminin başladığını ifade ederek, “Made In Turkey” imzası taşıyan 2,4 milyon kişisel bilgisayarın dünyanın dört bir yanında satışa sunulacağını bildirdi.



Ertuğ Ayık, Kişisel Sistemler Grubu'nun 2010 performansının değerlendirildiği toplantıda yaptığı konuşmada, teknoloji ve bilgisayarın artık kişisel ürünler haline geldiğini belirterek, rekabetçi olan bilgi teknolojileri pazarının fiyat açısından hassas olduğunu, hızlı büyüdüğünü ve yüksek potansiyel gösterdiğini kaydetti.

Ayık, 8 yıldır “kesintisiz Türkiye'nin en çok satan bilgisayar markası” olma unvanını bırakmayan HP'nin, 9. yılda da “liderliğini” koruduğunu ifade ederek, “Beklentilerin genel olarak yüksek, pazar performansının dalgalı olduğu 2010 yılını da hedeflediğimiz şekilde tamamladık. 2010'da da Türkiye'nin en çok satan bilgisayarı olan HP, 546 bin 265 adet satış ile yine sektörün lideri oldu” diye konuştu.

Geçen yıl toplam ülke pazarında önceki yıla göre yüzde 12'lik artış gözlendiğini, Türkiye'de 3 milyon 604 bin bilgisayar satışı gerçekleştiğini ve pazarın yüzde 60'ını dizüstü bilgisayarların oluşturduğunu kaydeden Ayık, yılın ilk yarısında büyümenin sınırlı kaldığını, ancak ikinci yarıda tempoda artış olduğunu söyledi.



Ayık, HP Türkiye'nin “ilk liderliğini” açıkladığı 2002 yılından bu yana toplam pazar satışı rakamının 17 milyon 801 bin 769 adet olduğunu belirterek, HP Türkiye'nin 9 yıl boyunca pazarın yüzde 16'sı kadar, 2 milyon 759 bin 774 adet satış gerçekleştirdiğini bildirdi.

2010 genelinde hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar pazarında “birinci olduklarına” işaret eden Ayık, “2010, bizim için başarıların yılı oldu. Kendi ülke grubumuzda da birinciliğimizi ilan ettik. Ayrıca kurumsal alanda da pazar payımızı yüzde 50'nin üzerine çıkararak bu alanda da lider olduk” dedi.



"2011, 'Made in Turkey' imzalı bilgisayarların yılı olacak"

Ertuğ Ayık, HP Türkiye'yi heyecanlı bir yılın beklediğini vurgulayarak, Foxxcon işbirliğinde 60 milyon dolar yatırımla hayata geçen Çorlu'daki fabrikanın, Türkiye'ye stratejik önem kazandırdığını, dün itibariyle fabrikada üretime başlandığını söyledi. Ayık, şöyle devam etti:

“Özellikle HP'nin Avrupa'daki ikinci tedarik zinciri merkezinin Türkiye'de açılacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. 2011, 'Made in Turkey' imzalı bilgisayarların yılı olacak. 2011 de biz 'Made in Turkey' yazılı bilgisayarlarla ilk kez tanışacağız. Bu tarihi bir şey olacak. Bölge ülkeleri başta olmak üzere, dünyaya HP markalı, 'Made in Turkey' ibaresi taşıyan ileri teknoloji ihraç edilecek. HP olarak Türkiye'yi sadece pazar olarak gören firmalardan olmadık. Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'de üretim yapan, Türkiye'nin bilgi birikimini ve çalışma gücünü, katma değerlerini dünyaya yaymak isteyen bir markayız. Bunun somut örneği de belirttiğim gibi 'Made In Turkey' imzası taşıyan 2,4 milyon kişisel bilgisayarımızın dünyanın dört bir yanında satışa sunulacak olmasıdır. Ayrıca bu adımla bir ilke daha imza atıyoruz. Bildiğiniz gibi pazarda ya uluslararası ya da yerel markalar var. Oysa biz hem uluslararası hem de yerel olarak üçüncü kulvarı yaratıyoruz.”

2011'in, akıllı telefonlarla bilgisayarların iç içe geçmeye başladığı bir yıl olacağını belirten Ayık, HP'nin Palm'ı satın alması sonucunda burada çok ciddi bir ekosistem oluşacağını, 2011'in bu sistemin altyapısının oluşacağı bir yıl olacağını ifade etti.Pazarın her yıl kademeli büyüyerek 2015'te 7 milyon adetlere ulaşmasının beklendiğini anlatan Ayık, pazarın dağılımında dizüstü payının artarak ilerleyeceğini ve KOBİ'lerin bu alanda önemli rol oynayacağını kaydetti.

Ayık, bu yıl en son müzik teknolojisini içeren ürünlerini Türkiye'ye getireceklerini de bildirdi.