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Hêvî LGBTİ: “Hizmette sınır yoktur” diyen Yapı Kredi, hesaplarımızı kapattı!

Dernek, hesapta 5 bin liraya yakın para bulunduğunu ve paralarını alamadıklarını açıkladı

07 Haziran 2016 21:40

Hak Eşitlik Varoluş İçin (Hevi) LGBTİ Derneği’nin uzun süredir kullandığı Yapı Kredi Bankası hesabı hiçbir neden gösterilmeden kapatıldığını açıkladı. Derneğin açıklamasına göre, kapatılan hesapta bulunan 4.861,79 TL de iade edilmedi.

Demokrat Haber’den Giray Poyraz’ın haberine göre, yaklaşık 1 ay önce Yapı Kredi Bankası tarafından dernek hesabının kapatılmasının ardından, Hevi LGBTİ Derneği yönetim kurulu üyeleri, Yapı Kredi bankasından yetkililerle yaptığı sözlü görüşmeden sonuç alamadığını söyledi. Bankanın hesabının neden kapatıldığı yönünde hiçbir açıklama yapmadığı öne sürüldü.

Yaptıkları sözlü görüşmeden bir sonuç alamadığını söyleyen Hevi LGBTİ Derneği, Yapı Kredi bankasına yazdığı dilekçede, “Hesabımızın kapatılmasının gerekçesi nedir? Hesabımız kapatıldıktan sonra neden açılmamıştır? Dernek hesabımızın eski yönetim kurulu yetkilileri, yeni yönetim kurulu yetkililerine hesabı devretmeden, bankanız tarafından hesabımızın kapatılması ve hesapta olan 4.861,79 TL’nin çekilmesi bankacılık prosedürüne uygun mudur?’’ diye sordu.
 

"Homofobik-transfobik yaptırımı yargıya taşıyacağız"
 

Hevi LGBTİ Derneği adına konuşan Can Kaya, Yapı Kredi Bankası’nın derneklerine yönelik homofobik-transfobik bir yaptırım uyguladığını iddia etti.

Can Kaya, “Kapatılan hesabımızın yerine başka bir hesap açmak istediğimizde, bize yeni bir hesap açamayacaklarını hiçbir mazeret göstermeden dile getirdiler. Yaptıkları suçtur. Biz resmi bir derneğiniz ve hakkımızı arayacağız. Yapı Kredi Bankası’nın Homofobik-Transfobik yaptırımını dernek avukatlarımız ile birlikte yargıya taşıyıp, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyoruz. Tüm LGBTİ örgütleri ve STK'ların bizlerle dayanışmasını istiyoruz'' dedi.

 

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