-HES'LERİN TÜRBİNİ ANKARA'DA ÜRETİLECEK ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - TOBB Enerji Meclis Başkan Yardımcısı ve ERA Şirketler Grubu sahibi Alpay Ünal, 2010 yılında Türkiye'de hidroelektrik santrallerinin ilk türbin fabrikasını Ankara'da kurduklarını belirterek, ürettikleri türbinleri ihraç ederek yine bir ilke imza atmayı hedeflediklerini bildirdi. Ünal, yabancı ve Türk şirketleri bu alanda yatırıma davet ettiklerini ifade etti. Enerji piyasasında çıkartılan son teşviklerle hükümetin gerekeni yaptı, şimdi de sıranın iş adamlarında olduğuna işaret eden Ünal, ERA Şirketler Grubu'nun sekiz şirketi bulunduğunu kaydetti. Ankara'da kurdukları Hidroen tesislerinde Türkiye'de ilk kez türbin üreterek bir ilke daha imza attıklarını bildiren Ünal, ''ERA, bu tesislerde Türk mühendisleri ve Türk iş adamlarıyla çalışıyor. Bir sonraki hedefimiz ise ürettiğimiz türbinleri yurt dışına ihraç etmek'' dedi. 2005 yılında ziyaret ettikleri Çin'deki tirbün fabrikalarında gerçekleştirilen üretimleri yerinde gördüğünü, 2008-2009 yıllarında belirli aralıklarla Avusturya, Almanya, İtalya ve İspanya'da temaslarda bulunduğunu ifade eden Ünal, şöyle devam etti: ''Fuarlardan ziyade direkt üretim sistemine gittim ve işi yerinde gördüm, inceledim. 'Know-how' (Bir işletmenin, üretim yöntemleri ya da teknolojisinin, bir başka firmaya satılması veya kiralanması) teknoloji transferi noktasında İspanyol partnerimizi ikna ettikten sonra Türkiye'de yatırım yapmaya başladım. Bunu 30 yıldır makine sanayinde faaliyet gösteren Çalmaksan Makine A.Ş ile gerçekleştirdik. Orada bir ortaklık kurduk. ERA'nın enerji piyasasındaki çok yönlü faaliyetleri ve bilgi birikimi ile Çelmaksan'nın makine sanayindeki bilgi birikimini birleştirdik. Bu konuda tecrübeli Türk mühendis ve teknik adamlarıyla çalıştık. 'Neden bir Türk firması olmasın?' dedik. Yenilenebilir enerji yasasıyla birlikte kanun çıkınca su hakları da özel sektöre devir oldu. Yatırımlar gerçekleşmeye başladı. Piyasa 15 milyarlık bir piyasa ve belki 20 yıl sürebilecek bir iş potansiyeli var. Biz de bu pazara 'Neden bir Türk firması olmasın?' diyerek yola çıktık.'' Hükümetin çıkarttığı teşviki ''sektör için yapılan büyük bir iyilik'' olarak değerlendiren Ünal, yıllık 15 ile 20 türbin jenaratörü imal edebilecek kapasitelerinin bulunduğunu belirtti. -''ŞİMDİYE KADAR 5 SİPARİŞ ALDIK''- Teşvik sayesinde çalışmalarının daha planlı ve hızlı şekilde ilerlediğini ve bugüne kadar 5 sipariş aldıklarını bildiren Ünal, bu imalatların yüzde 75'ini Türkiye'den, yüzde 25'ini ise yurt dışından ithal ettiklerini kaydetti. Bunların yanı sıra, ülke ekonomisine de katkı sağladıklarının altını çizen Ünal, ''Öngördüğümüz istihdam 200 kişi, yıllık ciro hedefimiz 50 milyon dolar. Bu da kısa vadede. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz de mevcut. Şu an 13 ülke ile ilgili pazar araştırması yapıyoruz. Ürettiğimiz türbinleri bu ülkelere ihraç ederek Türkiye'de yine bir ilke imza atmayı amaçlıyoruz. Avrupa'daki partnerimizin bizim bu çalışmalarımızı görmesinin ardından bir teklifi oldu. Bize Avrupa'da bulunan fabrikasını kapatıp ihracatı artık buradan yapmak istediğini iletti. Biz de tabii çok memnun olduk. Bu proje ile birlikte hem daha çok ihracat yapacağız, hem de Türkiye ekonomisine katkımız olacak. Türkiye'ye döviz girdisi sağlanacak'' bilgilerini aktardı. -''TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPSINLAR, BURADA REKABET EDELİM''- Yerli üretime çok önem verdiklerini ve diğer yatırımcıları Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ettiklerini anlatan Ünal, ortada büyük bir pazar olduğunu, rekabet edilecekse yerli üretimle rekabet etmek istediklerini söyledi. İsteyen herkesin Türkiye'de yatırım yapabileceğini belirten Ünal, sözlerini şöyle tamamladı: ''Yeter ki Türkiye'de kaliteli bir üretim olsun. Hükümetimiz bununla ilgili bütün teşviki yaptı, sıra iş adamlarında. Ankara Türkiye'nin başkenti, burada gizli bir yatırım potansiyeli var. Ankara'da çok ciddi üretim yapılabilecek tesisler var, artık başkente yakışır biçimde bir ekonomisinin olması gerek. Ankara'nın, sadece memur kenti olarak kalmasını değil, bir sanayi kenti olmasını istiyoruz. Biz de bunun için çalışıyoruz. Diğer iş adamlarını da Ankara'da bir türbin fabrikası kurmaya davet ediyorum. Yeni kanuna göre, yarım megavata kadar lisans almadan kendi tüketiminiz için küçük santraller kurabiliyorsunuz. Hükümet gerekli teşviki verdi ve bu teşvikler çerçevesinde yatırımcıya 'kullan, kullanamadığını da ben satın alırım' dedi. Biz de bu alanda yatırım yapmak isteyen iş adamlarıyla bilgi ve birikimimizi paylaşmaya her zaman hazırız. Yeter ki Ankara'da yatırım yapılsın.''