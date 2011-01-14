-HES'LER SAHİPLERİNE DEVREDİLİYOR ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Özelleştirme işlemleri geçen yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen 52 adet akarsu santralinde devir süreci başladı. Bu kapsamda, Bünyan, Çamardı, Pınarbaşı ve Sızır (Grup 10) hidroelektrik santralinin devri pazartesi günü yapılacak. Söz konusu santralin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 69 milyon 700 bin dolarla Kayseri ve Civarı T.A.Ş vermişti. 10. Grupta yer alan Bünyan Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 1,36 megavat, yıllık üretimi 4 milyon kilovatsaat, Çamardı Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 0,0688 megavat, yıllık üretimi 600 bin kilovatsaat, Pınarbaşı Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 0,0992 megavat ve yıllık üretimi 700 bin kilovaatsaat, Sızır Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 6,78 megavat, yıllık üretimi 50 milyon kilovatsaat düzeyinde bulunuyor. 10. grupta yer alan santrallerin toplam yıllık üretimi ise 55 milyon 300 bin kilovatsaat. Bünyan Hidroelektrik Santralinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi veren Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş Genel Müdürü Şadi Büyüktekeci de söz konusu santralde ilk aşamada, kapasite artırımı için 4 milyon dolarlık yatırım öngördüklerini bildirmişti. -GRUP 14 DEVREDİLDİ- Bu arada, Bayburt, Çemişgezek ve Girlevik (Grup 14) hidroelektrik santralinin devrinin de geçen hafta gerçekleştiği öğrenildi. Grup 14'ün nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 29 milyon 50 bin dolar ile Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş vermişti. -HES'LERE YATIRIMCI İLGİSİ YOĞUN OLDU- Öte yandan, Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) ait hidroelektrik santrallerinin (HES) özelleştirme maratonu, yoğun yatırımcı ilgisiyle tamamlanmıştı. HES ihaleleri, gerek teklif sayıları gerekse, nihai pazarlık görüşmelerinde gerçekleşen tur sayılarında rekora ulaşılan ihaleler olmuştu. Söz konusu HES ihalelerine toplam 613 teklif gelmiş, açık artırma tur sayısında da 283 tura ulaşılmıştı. HES ihalelerinde, yaklaşık 433 milyon dolarlık gelir elde edilmişti.