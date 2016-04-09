Amasya'da HES'e karşı çıkan köylüler yolu trafiğe kapattı, CHP'li vekil: Türkiye’nin en tuhaf projesi

Amasya'nın merkeze bağlı Yeşildere Mahallesi sınırları içerisinden geçen Yeşilırmak üzerine kurulması planlanan Hidroelektrik Santrali'ne (HES) karşı çıkan köylüler, Amasya-Tokat karayolunu 1 saat trafiğe kapattı. Eyleme destek veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özen "Türkiye’nin en tuhaf HES projesiyle karşı karşıyayız" dedi.

Özel, HES projesine ilişkin "Yapsınlar ne olacak diyemeyiz. Yaparlarsa el koydukları kamulaştırdıkları yerdeki köylüler topraksız kalacak. Onların çoluğu, çocuğu ekmeksiz, aşsız kalacak" ifadesini kullandı. HES projelerine karşı çıkan muhtarların Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Sinan Harmancı’nın haberine göre, Amasya merkeze bağlı Yeşildere Mahallesi'nden geçen Yeşilırmak üzerine özel bir firma tarafından HES yapılmak istenmesi tepkilere neden oldu. 12 mahalleyi kapsayan HES'e karşı çıkanlar konuyu yargıya taşıdı. Muhtarların öncülüğünde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne taşınan konuyla ilgili bir grup bugün eylem yaptı.

HES inşaatını yapacak firmanın ormanlık alanda ağaç kestiğini belirten grupta bulunanlar Amasya-Tokat karayolunu trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saat süren eyleme CHP Grup Başkanvekili Özgür Özen, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz de destek verdi. HES'in yapılmaması için toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, çeşitli slogan atıp dövizler taşıdı.

Santralin yapılacağı bölgedeki mahallelerden Keçeli Mahallesi Muhtarı Rıza Güngör, şöyle dedi: "1 yıldır bu HES için mücadele ediyoruz. HES projesini istemiyoruz, tabiatın doğanın ölmesini istemiyoruz. Yeşilırmak’ın özgürce akmasını istiyoruz. Köyümüz yok olmasın, doğada yaşayan canlılar ölmesin istiyoruz. Bu projeye başlamadan bizden görüş alınmadı. Köyümüz için gelecek nesiller için mücadele ediyoruz."

"Türkiye’nin en tuhaf HES projesiyle karşı karşıyayız"

Özgür Özen, eylemcilerin burada Türkiye’ye örnek olacak bir direniş gösterdiğini anlatırken, şöyle konuştu:

"Bu direnişte en büyük pay muhtarlarımızın, derneklerimizin değerli başkanlarının, ardından da soruna duyarsız kalmayan Amasya’nın ve Tokat’ın milletvekilleridir. Türkiye’nin en tuhaf HES projesiyle karşı karşıyayız. Yapsınlar ne olacak diyemeyiz. Yaparlarsa el koydukları kamulaştırdıkları yerdeki köylüler topraksız kalacak. Onların çoluğu, çocuğu ekmeksiz, aşsız kalacak. Verdikleri 3 kuruşluk kamulaştırma parası bitecek, daha sonra hayata tutunacak bir şeyleri kalmayacak. Oradan binlerce, on binlerce kamyon moloz çıkacak. Dökecek yerleri yok, döktükleri her yerde doğayı tahrip edecekler. Bu güzel coğrafyanın canına okuyacaklar. Bugün geldiğimiz noktada o HES yapılırsa, şirket birkaç milyon dolar para kazanacak. Hepsi bu ama, sizler doğanızı, derenizi, ırmağınızı sizler yeşilinizi, geleceğinizi kaybedeceksiniz. Bunun farkında olarak burada teyzelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz, amcalarımız gelmişler direniş gösteriyorlar. Biz sizin direnişinizin arkasındayız."

Bir saat trafiğe kapatılan karayolu jandarmanın iknası sonucu tekrar trafiğe açıldı.