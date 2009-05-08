Hesapta 1'er milyon TL'lik rüşvet çıktı

İstanbul'da gözaltına alınan 24 doktorun hesaplarında 500 bin ile 1 milyon TL arasında kaynağını açıklayamadıkları para bulundu. Doktorların yolsuzluk karşılığı yüzde 25 komisyon aldığı belirlendi, alınan rüşvetler kamera ile tespit edildi.



İstanbul'da 24'ü doktor 37 kişinin gözaltına alındığı ilaç yolsuzluğu operasyonunun ayrıntıları netleşmeye başladı.



Medikal firma sahipleri ve çalışanlarının, özel ve kamu hastanelerinde görev yapan bazı doktorlar ve SGK'da fatura onay biriminde çalışan bir doktor ile yüksek miktarlı faturaların kesintisiz bir şekilde ödenmesini sağlamak suretiyle SGK'yı 2006 yılından beri zarara uğrattıkları tespit edildi.



Bu tespitin ardından Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Üsküdar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Tuzla, Kartal, Bayrampaşa, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Şişli ve Beykoz ilçeleri ile Ankara'da tespit edilen 47 farklı adrese düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınanlarla birlikte 7 adet bilgisayar kasası, 6 adet diz üstü bilgisayar ve gayri resmi para kayıtlarının tutulduğu tespit edilen çok sayıda ajanda ile not defterine el konuldu.



Gözaltına alınanlardan 4'ü serbest bırakılırken işlemleri tamamlanan 24'ü doktor 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Emniyetin "Altın Omurga" ismini taktığı operasyonda dolandırıcılık ve yolsuzluk olayını 4 farklı medikal firması yürütüyordu. Özel hastanelerde ameliyat yapması yasak olan kamu hastanelerinde görevli beyin cerrahlarının, kendilerine gelen hastaları medikal firmaların anlaştığı özel hastanelere yönlendirerek burada ameliyat yaptıkları tespit edildi.



Doktorlar, kamu hastanelerinde ihale ile alınan medikal malzeme ve ilaçları, özel hastanelerde istedikleri firmadan yüksek fiyatlara satın alıyor ve bunları SGK fatura onay bölümünde görevli doktor S.K'ye rahatça onaylatarak SGK'yı zarara uğratıyordu.



10 bin hastanın dosyası incelendi



3 yıldır yürütülen soruşturmada 3 doktordan oluşan bilirkişi ekibi, 10 bin hastanın dosyasında inceleme yaptı. İnceleme sonucu tespit edilen dolandırıcılıkta, cerrahi işleme gerek olmayan hastalara ameliyat yapıldığı, bazı hastalara gerekmediği halde fiyatları 1000 ile 10 bin lira arasında değişen ''Servikal disk protezi'', ''omurilik kafesi ve vidası'' gibi medikal malzemelerin takıldığı tespit edildi.



Doktorlara ayrılan rüşvet bütçesi



Medikal firmaların, kamu hastanelerinde görevli doktorlara kendi firmalarıyla çalışmaları karşılığında belli paralar ödediği de tespit belirlendi. Bir medikal firması, satış yaptığı ilçedeki beyin cerrahının kendilerinden malzeme almasını sağlamak amacıyla doktorlara hediyeler, tatiller ve rüşvet ödemeleri için yıl boyunca 930 bin TL harcama yaptı.



Özel hastanelerde ameliyat yapamayan kamu hastanelerinde görevli doktorların, gerçekleştirdikleri ameliyatlarda kullandıkları malzemelerden yüzde 10 ile 25 arasında komisyon aldıkları, özel hastanelerde gerçekleştirdikleri ameliyatların ardından tutulan raporlara da özel hastane doktorlarının ameliyatı kendileri gerçekleştirmiş gibi imza attıkları ve imza başına özel hastane doktorlarının medikal firmalarından 500 ile 1000 TL arasında rüşvet aldıkları belirtildi.



Üç yılda 3 ev, İzmir'de 1 villa



SGK'yı dolandıran 4 medikal firmasının 3 yıl boyunca 30 bin hastaya satış yaptığı ve bunların SGK fatura onay biriminde görevli S.K tarafından onaylandığı tespit edildi.



Polisin takibi sonucu SGK'da görevli doktor S.K'nın medikal firmalarından rüşvet aldığı kamera ile tespit edildi. Kendi üzerine bir mal varlığı bulunmayan S.K'nın son 3 yılda 3 ev satın aldığı ve İzmir'de bir villa inşa ettirdiği tespit belirlendi.



Operasyonda gözaltına alınan bazı doktorların banka hesaplarında 500 bin ile 1 milyon TL arasında kaynağını açıklayamadıkları para bulundu.



