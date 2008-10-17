Hesaplar karıştı!



Dünya piyasalarını derinden sarsan ekonomik krizin Türkiye'ye etkileri tartışılmaya devam ederken, krizin futbol kulüplerini nasıl etkileyeceği de şimididen büyük merak konusu oldu. Zira, 3 büyük futbol kulübünün borçlanmaları döviz üzerinden ve döviz son günlerde adeta tavan yaptı.





Son dönemde dünya, yaşanan ekonomik krizle altüst olurken, bu kriz Türkiye piyasalarındaki etkisini gösterdi. Döviz kurlarının ani yükselişinden en çok etkilenenlerin başında ise borçlarını döviz cinsinden açıklayan futbol kulüplerimiz oldu.



Gerek teknik direktörlerine gerekse de oyuncularının büyük bir bölümüne alacaklarını döviz cinsinden ödeyecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde sıkıntılı günler bekleyecek gibi gözüküyor. Sezon öncesi transfer döneminde birçok yıldız isimle döviz cinsinden anlaşmalar imzalayan kulüplerimiz, dolar ve euronun bu dönemden günümüze gelinceye kadar yüzde 15 ila 25 arasında değer kazanmasıyla kulüp borçlarının da YTL cinsinden ciddi boyutlarda artmasına neden oldu. Daha önceki yıllarda borçlarını belli oranlardaki kur üzerinden sabitleyen kulüplerin bu yıl böyle bir tedbire başvurmadıkları öğrenilirken, bu durumun ödemelerde sıkıntıya yol açacağı düşünülüyor.



Fenerbahçe



Fenerbahçe'nin 2008 yılı borcu 84 milyon 693 bin dolar olarak açıklanmıştı. Sarı-lacivertli ekibin kriz öncesi borcu 100 milyon YTL'ye denk geliyordu. Ancak doların yükselişiyle birlikte Fenerbahçe'nin borcu da 127 milyon YTL'ye yükselmiş oldu.

Ayrıca, Sarı-lacivertliler'in sadece bonservisine 14 milyon euro ödedeği İspanyol golcü Daniel Güiza'nın kriz öncesi maliyeti 23.8 milyon YTL'ydi. Yaşanan krizle birlikte Güiza'nın YTL cinsinden maliyeti ise 28 milyon YTL'ye ulaştı.



Galatasaray'a 37.5 milyon YTL'lik fatura



2008 yılı borcu 117 milyon dolar olarak açıklanan Galatasaray'ın ise kriz öncesi borcu YTL cinsinden 138 milyon YTL civarındaydı. Kurdaki son artışla birlikte ise Sarı-kırmızılıların borcu 175.5 milyon YTL'ye çıkmış oldu. Ekonomik açıdan uzun süredir hiç parlak bir görüntü çizmeyen Galatasaray'a krizin faturası şimdilik 37.5 milyon YTL oldu.



Beşiktaş



Beşiktaş'ın geçen hafta yapılan Olağan Divan Kurulu toplantısında ise Siyah-beyazlı kulübün toplam borcu YTL cinsinden açıklanmıştı. Beşiktaş'ın borcu 115.6 milyon YTL...



Teknik dişrektörlerin maaliyeti de arttı



Sezon öncesi yabancı teknik direktörlerle anlaşma imzalayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, krizle birlikte teknik adam maliyetleri de arttı.



Son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones ve Galatasaray teknik direktörü Michael Skibbe'nin bu 2 kulüpten yıllık alacakları toplam miktar 4.3 milyon euro...



Kriz öncesi bu 2 teknik adamın alacağı YTL cinsinden 7 milyon 310 bin YTL'ye denk geliyordu. Kriz sonrası ise 2 ezeli kulübümüzün tartışılan teknik adamlarına ödeyeceği miktarın YTL cinsinden denk geldiği rakam ise 8 milyon 600 bin YTL oldu.





