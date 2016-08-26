Hesap fazla gelince pompalı tüfekle garsonu vurdu!

Samsun'da bir restoranda yemek yedikten sonra hesabın fazla geldiğini iddia eden şahıs tartıştığı garsonu pompalı tüfek ile ağır yaraladı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Samsun'da hesap yüzünden çıkan kavgada garson 34 yaşındaki Kenan Çelik'i, pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddia edilen 23 yaşındaki Burak Ali Ç., yakalanıp gözaltına alındı.

Olay 3 gün önce Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Burak Ali Ç., bir eğlence merkezinde gelen hesap üzerine garson Kenan Çelik ile tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın ardından eğlence merkezinden çıkarak otomobilindeki pompalı tüfeği alıp geri dönen şüpheli, garson Çelik'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kenan Çelik, ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Burak Ali Ç.'yi bugün yakalayarak gözaltına aldı.

Burak Ali Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.