Hesabına yanlışlıkla yatan 13 milyon liradan 4 milyonunu harcayan kadın, Malezya'ya giderken yakalandı

Avustralya'da 4 yıl önce banka hesabına yanlışlıkla 4.6 milyon dolar (yaklaşık 13 milyon lira) yatan kadın, Malezya'ya kaçmaya çalışırken havaalanında yakalandı. Kadının 13 milyondan 4 milyon kadar harcama yaptığı da belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Sydney'de yaşayan ve hukuki sebeplerle henüz ismi açıklanmayan 21 yaşındaki genç kadın, iddiaya göre 4 yıl önce banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 4.6 milyon doların bir kısmını harcamakla suçlanıyor.

Çarşamba akşamı Sydney Havalimanı'nda Malezya'ya uçmaya hazırlanırken yakalanan kadın, bugün hakim karşısına çıktı. Genç kadın, bilerek suç işleyerek, sahtekarlık ve aldatmayla finansal avantaj elde etmekle yargılanıyor.

Mahkeme, polisin kendisini aradığını öğrenen kadının acele bir şekilde yurt dışına kaçmaya çalıştığını açıkladı.

Zanlı yakalandığında yanlışlıkla hesabına yatan 4.6 milyon dolarlık paranın 1.3 milyon dolarını lüks eşyalara harcadığı ortaya çıktı.

1000 dolar kefalet ödeyen kadın, Malezya pasaportuyla Avustralya'dan kaçmaya çalışırken yakalandığı için Sulh Ceza Hakimi Lisa Stapleton tarafından uçuş güvenliğini riske atmakla da suçlandı.

Pasaport suçlamasını kabul eden kadın, bunu orijinal pasaportunu kaybettiği için yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Uluslararası havalimanlarına girişi ve başka bir pasaport alması yasaklanan kadın, günde iki kez de polise rapor verecek.

5 yıldır Avustralya'da yaşayan kadın, 3 yıl kimya mühendisliği eğitimi almış ancak daha sonra öğrenimine ara vermişti. Genç kadının davası 21 Haziran'da bölge mahkemesinde görülecek.