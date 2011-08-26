-Hesabı yüksek bulan müşteri gazino sahibini vurdu İZMİR (A.A) - 26.08.2011 - İzmir'in Selçuk ilçesinde bir gazino işletmecisi, hesabı yüksek bulan müşterisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Selçuk Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir gazinonun müşterisi A.Ö, hesabı yüksek bularak itiraz etti. İşletme sahibi Mustafa Ejder ile tartışan ve polisin de müdahalesiyle sonlanan tartışmanın ardından evine giden A.Ö, bir süre sonra geldiği yeniden geldiği gazinoda pompalı tüfekle Mustafa Ejder'e iki el ateş etti. Olayda ağır yaralanan Ejder, kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Zanlının gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.