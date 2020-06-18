Hesabı ödememek için denize atladı

Kuşadası’nda gittiği bir lüks restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri garsonlarla tartıştıktan sonra denize atladı ve Kuşadası Körfezi’nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri vatandaşı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Limanı girişindeki bir balıkçı restoranında giden ve isminin Fatih olduğunu söyleyen bir kişi yemeğin ardından hesabı istedi. 330 TL hesap gelince önce garsonlar ve ardından da restoran yetkilileri ile tartışmaya başladı. Hesabı yüksek bulan müşteri kendini denize attı ve Kuşadası Körfezi’nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı.

Restoran yetkililerin polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber vermesiyle olay yerine güvenlik ekipleri geldi. Kuşadası Körfezi’nde yaklaşık 2 mil yüzen vatandaşa, karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerine müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen vatandaş sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınarak, sahil güvenlik botuyla Kuşadası Setur Marina’ya getirildi. Kıyıya çıkarılan ve ifadesi alınan söz konusu kişi, daha sonra restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.