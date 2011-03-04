-HESABA YATIRILAN 1 TL'YE 5 TL İŞLEM ÜCRETİ ESKİŞEHİR (A.A) - 04.03.2011 - Türkiye genelinde bazı bankaların bir kişinin veya kurumun ilgili şubesindeki hesabına para yatırmak isteyenlerden en az 5 TL ''işlem ücreti'' adı altında para almaya başladıkları bildirildi. Bazı bankalar şubelerdeki yoğunluğu azaltmak ve otomatik para çekme makineleri (ATM) ile internet şubelerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, daha önce farklı şubelerdeki hesaplara yatırılan para karşılığı alınan işlem ve havale ücreti uygulamasını yaygınlaştırdı. Bir bankanın ilgili şubesinde hesabı bulunan bir kişi veya şirketin hesabına o şubeden para yatırmak isteyenlerden bazı bankalar en az 5 TL işlem ve havale ücreti talep etmeye başladı. Bir vatandaş, banka şubesindeki ilgili hesaba 1 lira bile yatırmak istese 5 lira işlem veya havale ücreti adı altında para ödemek durumunda kalıyor. Bu, yatırılan paranın miktarına göre değişiyor. Para miktarı arttıkça istenen işlem ücreti de yükseliyor. Hesabın bulunduğu şubeye ilgili bankanın başka bir şubesinden havale yapılmak istendiğinde ise hemen hemen bütün bankalar uzun süredir işlem ve havale ücreti almaya devam ediyor. -''HAKEM HEYETİNE BAŞVURULMALI''- Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, bankaların hesap işletim ücreti altında bankaya yatırılan hesaplardan para kestiğini belirterek, hesaptan kesilen söz konusu paranın tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan başvurunun ardından geri alınabildiğini kaydetti. Tüketicilerin bu yönde bazı sorunlarla karşılaştıklarında tüketici hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğini ifade eden Bakal, şöyle devam etti: ''Bir bankanın aynı şubesindeki hesaba aynı bankadan para yatırıldığında ücret alındığına dair henüz bir şikayet almadık. Ancak, bu yönde mağdur olan tüketiciler ellerindeki dekontla İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru yaptığında heyetin hükmü doğrultusunda tüketici ödediği parayı alabilir. Bu işlemler karşılığında alınan ücretler yasal değil.''