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Hesaba itiraz eden taksi şoförünü döverek öldürdüler (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Antalya'nın Serik İlçesi'nde, eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği için tartıştığı restoran çalışanları tarafından dövüldükten sonra hastanede ölen taksi şoförü Yahya Zağlı için cenaze töreni düzenlendi

20 Ağustos 2017 18:49

TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde, eşi ve 2 arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği için tartıştığı restoran çalışanları tarafından dövüldükten sonra hastanede ölen taksi şoförü Yahya Zağlı için cenaze töreni düzenlendi. Yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan alınan Yahya Zağlı\'nın cenazesi Serik İlçesi Cumalı Mahallesi\'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasından sonra Zağlı\'nın cenazesi kılınan namazın ardından Cumalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Diğer yandan polis, kimliğini tespit ettiği 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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