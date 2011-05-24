HES tünelini su bastı bir işçi kayıp!

T24 - Karabük’te yapımı devam eden hidroelektrik santralinin tünelini yağmur sularının basması sonucu mahsur kalan 3 işçi kurtarılırken, bir işçi ise aranıyor.



Karabük merkeze bağlı Belen Köyü’nde bulunan Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın yaptırdığı hidroelektrik santralinin su tünelinde çalışan işçiler yağmur sularının basması sonucu mahsur kaldı. İsmi öğrenilemeyen kepçe operatörü suyun geldiğini görünce kepçenin üzerinden atlayarak canını kurtarırken, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekipleri, işçileri kurtarmak için botla tünele girip arama çalışması başlattı. Bu sırada bazı işçiler suya girerek arkadaşlarını kurtarmak istedi.



Jandarma suya girmeye çalışan işçileri yatıştırırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri mahsur kalan Naci Çeri, Abdurrahman Aran ve Veysel Kaçan isimli işçileri kurtardı. Tünelde Muhlis Çitli’in mahsur kaldığı belirtildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibine ait bota, Semih Kerimoğlu isimli balıkçının botu da arama çalışmalarında yardım ediyor. Kayıp işçi arama çalışmalarına devam ediliyor.





